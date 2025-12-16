Напівзамкнений мішок, – боєць "Тайфуну" повідомив, що змінилось біля Покровська

Ворог продовжує активно використовувати тактику малих піхотних груп на Покровському напрямку. Водночас з метою просування і пришвидшення захоплення агломерації – використовує великі механізовані штурми.

Такі дії здійснює за підтримки авіації, ствольної артилерії та засобів безпілотних літальних апаратів. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Нацгвардії "Скіф", зауваживши, що ці операції тривають паралельно.

Яка ситуація біля Покровська?

Крім цього, ворог не полишає спроб перерізати логістику. Тож сьогодні війна у Покровську є найбільш комплексною, де противник використовує всі засоби, які в нього є.

Як правило, окупанти просочуються в населений пункт уже великими піхотними групами. Далі зав'язуються близькі стрілецькі бої. За словами бійця, усі надбання військової справи добре помітно саме на цьому напрямку. Втім, наразі у місто заходять малі групи.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"На карті ми бачимо невеликі "клешні". Це механізовані штурми, де ворог намагається максимально просуватись, щоби замкнути "мішок" навколо Сил оборони, навколо гарнізону, який перебуває у Покровсько-Мирноградській агломерації", – підкреслив "Скіф".

Чому зменшилась інтенсивність просування?

Найперше, на це впливає кількість військовослужбовців і сили, які ми залучаємо. Наразі вдалося залучити 7 корпус швидкого реагування. Це, а також застосування Десантно-штурмових військ, – зупинило ворога в просуванні на Покровському напрямку.

Просування справді вдалося зупинити, але противник переорієнтував свої зусилля в ті місця, які вважає слабкими у нашій обороні. Саме туди спрямовує наступ,

– додав боєць.

Отже, конкретно в місто Покровськ просування зупинене, але воно, на жаль, продовжується в напрямку Запорізької області, куди росіяни перекинули частину свого резерву. Попри це, Сили оборони продовжують чинити спротив, щоб зупинити ворога.

З якими проблемами стикаються росіяни?

Окупанти відчувають ті самі проблеми, що й українські військові. Зокрема, мовиться про логістику. Однак, ворог зберігає перевагу на Покровському напрямку, адже не перебуває у такому "напівмішку", як Сили оборони.

Росії простіше забезпечувати сили, які підходять до міста, наприклад, з південного сходу. Водночас на півдні у них є невелика "клешня", яку потрібно живити й підтягувати туди логістику.

Маючи велику перевагу в живій силі, окупанти можуть рухатися. Вони не намагаються захистити своїх бійців, часто особовий склад, який перебуває на цьому виступі, відправляють в один кінець. Але все-таки кількість відіграє важливу роль,

– наголосив "Скіф"

З іншого боку, будь-які постачання не здійснюються на 100 чи 200 кілометрів. Є склади на значно ближчій відстані. Сили оборони постійно за ними спостерігають і намагаються знищувати.

