ЗСУ ще тримають деякі позиції: що відбувається в Урожайному

Російські ЗМІ та їхні військові пабліки повідомили про захоплення села Урожайне в Донецькій області. Однак окупанти не захопили село повністю.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що в Урожайному немає будівель, які б росіяни могли використати для позицій. Росіяни тиснуть на цьому напрямку для подальшого наступу.

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Що відбувається в Урожайному

Коваленко розповів, що росіяни на цьому напрямку мають просування. Саме село Урожайне повністю знищене. Саме через те, що росіяни останнім часом інтенсивно його знищували артилерією і не тільки, там не залишилось жодного будинку, який можна було б використати для позиції чи укриття.

Більша частина Урожайного не придатна для того, щоб там були закріплені підрозділи ворога,

– зазначив військово-політичний оглядач.

Тому частина села є сірою зоною, південна частина захоплена ворогом, північна ж частина під контролем ЗСУ.

Село Урожайне в Донецькій області: дивіться на карті

Інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні DeepStateMap позначає село Урожайне Донецької області як захоплене росіянами.

В росіян стоїть завдання до кінця липня 2024 року просунутись не лише в районі сіл Урожайне та Старомайорське, а й загалом створити умови для майбутнього наступу на Времівському напрямку. Цю територію ЗСУ повернули в ході контрнаступу 2023 року, окупанти намагаються знову її захопити.