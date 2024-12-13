DeepState пише про оперативне оточення в районі Успенівки: що кажуть в ОСУВ "Хортиця"

Аналітики DeepState писали про, ймовірно, оперативне оточення українських військ в районі населеного пункту Успенівка на Донеччині. Військові цю інформацію спростовують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис з офіційного телеграм-каналу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Що кажуть в ЗСУ про ситуацію біля Успенівки

За даними ОСУВ "Хортиця", наразі підрозділи Збройних Сил України, що залучені для проведення оборонних операцій на ділянці відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка, Трудове, Романівка.

Наші військові вживають необхідних заходів для протидії захопленню цих населених пунктів або їх оточенню противником.

Збройні Сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту, – зазначили в ЗСУ.

Окрім того, в ОСУВ "Хортиця" нагадали, що перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту надається постійно через офіційні інформаційні канали Збройних Сил України, військкорами тощо.

"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога", – попередили військові.

Що писали у DeepState про Успенівку

Аналітики DeepState зазначали, що обстановка поблизу "Успенівського мішка" дедалі більше погіршується.

Аналітики виділили там кілька важливих населених пунктів там: Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому, а також Трудове, Успенівка, Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка".

Ворог неодноразово фіксувався в Успенівці та активно намагається її штурмувати, закріплятися для подальшого просування й заволодіння селом повністю. Сили Оборони намагаються зачищати будівлі від ворога, але це вдається зробити не до кінця,

– зазначили у каналі.

Аналітики підкреслювали, що на цій ділянці фронту кількість ворожої піхоти зростає. Також за відомою їм інформацією, у ворога є можливість здійснювати маневри між Успенівкою та Ганнівкою. Українські військові так само ведуть активну роботу зі стабілізації ситуації там, тож є ймовірність, що ворогу там закріпитися не дадуть.