Іран відкладає напад на Ізраїль: NYT дізналися причину

Іран, ймовірно, відкладе заплановану "відплату" Ізраїлю після того, як у Тегерані ліквідували лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію.

Причиною є надання можливості посередникам можливість продовжити роботу над припиненням вогню в Газі. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела у США, Ірані та Ізраїлі.

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Чому Іран відкладає напад на Ізраїль

The New York Times нагадало, що американські, ізраїльські, єгипетські та катарські чиновники зустрілися у п'ятницю у столиці Катару, місті Доха, для переговорів стосовно врегулювання розбіжностей між Ізраїлем та ХАМАС.

Єгипет, Катар і США у спільній заяві повідомили, що надали Ізраїлю і ХАМАС пропозицію про "перехідний період", яка відповідає умовам, викладеним президентом Джо Байденом 31 травня і пізніше схваленим Радбезом ООН. Посередники назвали переговори "серйозними та конструктивними", а атмосферу "позитивною".

Пізніше прем'єр Катару Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконувачу обов'язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. За інформацією джерел видання, катарський чиновник закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які б могли призвести до ескалації.

Згідно з даними співрозмовників The New York Times, вже наступного дня після переговорів ізраїльська розвідка спостерігала зниження рівня боєздатності ракетних підрозділів Ірану та "Хезболли". Водночас джерела видання додали, що їхні оцінки швидко змінюються "у зв'язку із мінливістю подій".

Зазначається також, що останнім часом прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху посилив умови для припинення вогню у Секторі Газа. Зокрема, він вимагає, щоб ізраїльські військові залишилися на кордоні Сектору Газа з Єгиптом, щоб не дати бойовикам ХАМАС отримати нову зброю.

Днями The Wall Street Journal писало, що армію Ізраїлю перевели у підвищену бойову готовність. Таке рішення ухвалили на тлі побоювань, що Іран і ліванське угруповання "Хезболла" завдадуть ударів. Повідомлялося, що Ізраїль помітив підготовку до атак.