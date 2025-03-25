Росіяни перекидають війська: полковник запасу спрогнозував подальші дії ЗСУ на Бєлгородщині
- Сили оборони проводять операцію в Бєлгородській області Росії.
- Метою операції є покращення оборонних позицій та створення зони безпеки вздовж російського кордону.
- Росія перекинула частини 155-ї бригади у відповідь на дії українських військ.
Сили оборони проводять операцію у Бєлгородській області Росії. Ворог уже перекинув на цей напрямок частину 155-ї бригади, що свідчить про значні труднощі у противника.
У розмові з 24 Каналом військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, навіщо Україні новий плацдарм на Бєлгородщині. До слова, спершу російські військкори скиглили про втрату Демидівки, а тепер ще й Попівки.
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Чи треба Україні плацдарм на Бєлгородщині
Як зазначив полковник запасу, операція у Бєлгородській області розвивається з позитивною динамікою. Судячи з інформації, яку публікують росіяни, ширина заходу понад 10 кілометрів.
"Я думаю, що це буде операція не вглибину, а ширину. Найімовірніше, зараз так й відбувається. Це хороший плацдарм", – мовив Світан.
Зверніть увагу! Українські воїни знищили 4 гелікоптери Ка-52 та Мі-8 в Бєлгородській області. По ворожих вертольотах вдарили боєприпасами HIMARS.
За його словами, основне завдання операції – покращення оборонних позицій Сил оборони на російські території. Потім почнеться робота для створення зони безпеки на глибину роботи армійської артилерії 15 – 20 кілометрів. Вздовж усього російського кордону треба зробити зону в 30 кілометрів.
Що відбувається на Бєлгородському напрямку: дивіться на карті
Росіяни вже відреагували на дії українських військ й перекинули туди частини 155-ї бригади, яка "прославилася" великими втратами. Однак поки що Росія не розгортає у цьому районі серйозну військову операцію.
Важливо! Наразі Генштаб офіційно не коментує ситуацію на Бєлгородщині, оскільки ця інформація є тактичною таємницею.
Нагадаємо, що на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, президент Зеленський відповів, що наша країна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.