Росія не відмовляється від своїх планів та продовжує наступати по лінії фронту. В Часовому Ярі ворог збільшує кількість дронів, артилерії та авіації.

Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 24 ОМБр Іван Петричак, зауваживши, що небезпеку також несуть керовані авіаційні бомби, які фактично стирають місто "з лиця землі". Очевидно, що ворог має ціль окупувати Часів Яр і зупинятись не збирається.

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Росіяни "стирають" Часів Яр

За словами пресофіцера, біля Часового Яру окупанти продовжують штурми, адже не відчувають проблем з мобілізаційним ресурсом живої сили. Росіяни активно використовують артилерію та збільшили кількість застосування авіації, особливо, обстрілюють тилові населені пункти.

Лише за один день ворог може скинути 10 КАБів, це велика цифра, коли він цілиться прямо по позиціях. Через це від Часового Яру майже нічого не лишилося. Противник застосовує тактику "випаленої землі". Від поруйнованих будинків залишилась просто цегла, так район за районом,

– сказав він.

Окупанти також активно застосовують дрони на оптоволокні. Крім керування та передачі інформації, вони нічим не відрізняються від FPV-дронів, адже також можуть нести боєприпас. Однак найскладніше є те, що такі дрони не можливо заглушити РЕБ-системами.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

"Під ним висить нитка, тобто оптоволокно, він її розтягує, саме через цю нитку йде зв'язок. Дальність польоту – 20 кілометрів. Неподалік Часового Яру ворог збільшує кількість цих дронів та їхню дальність. Прифронтові зони просто всіяні цими нитками. Збивати їх можна лише з автомата або дробовика", – пояснив Петричак.

Важливо! Один з батальйонів 24 ОМБР збирає кошти на антени. Завдяки їм українські військові розвідують територію ворога, виявляють техніку та завчасно її знищують. Приєднатись до збору можна за посиланням.

Він додав, що головне завдання ЗСУ зараз на цьому напрямку – зберегти Часів Яр. В іншому випадку, противник зробить з нього плацдарм для подальшого наступу, на цьому місті окупанти не зупиняться.