Глава Чечні Рамзан Кадиров, як повідомляли ЗМІ, ледь не потонув під час відпочинку в Туреччині. У Кремлі, ймовірно, вже мають плани, що робити з Чечнею, якщо Кадиров не зможе більше керувати.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зауваживши, що багато говорять про його сина Адама Кадирова. Однак іронічно щодо нього висловлюються не лише в Україні чи на Заході. Але й в російському інфопросторі йдуть такі самі тенденції.

До теми Рамзан Кадиров ледь не потонув у Бодрумі під час відпочинку, – ЗМІ

Хто буде після Кадирова?

Як наголосив Божко, цілком вірогідно, що російська влада не підтримує Адама Кадирова як наступника свого батька. Вони його прямо не критикують. Але й і не розглядають як серйозного управлінця, який зможе потягнути такий серйозний регіон, де є можливості повстання.

У Кремлі можуть розглядати інших кандидатів. Але в усіх випадках це будуть чеченці. Вони зробили ставку на аутсорс у випадку з Чечнею. Кадиров відносно недавно був інтегрований в російську еліту. Це була більше історія не про єдину державу, а про васальне князівство. У них є локальна еліта. Росія обрала там більш-менш стабільного. Він вбиває своїх сусідів, конкурентів, але зберігає керованість системи,

– сказав Божко.

Цілком ймовірно, що Москва зараз не показує свого кандидата. Але у будь-якому випадку відхід клану Кадирових буде серйозною зміною для регіону. Якщо буде новий ставленик Кремля не з Чечні, то він опиниться між двох вогнів. Йому треба буде боротися за легітимність у Москві, доводячи ефективність своїх дій, так і виборювати її у місцевих чеченців, які належать до старих кланів.

Все це приведе до ослаблення влади в Чечні. А там добре пам'ятають про свою боротьбу з Росією.

Вони прекрасно це пам'ятають. Це – загальнонаціональний міф. Загалом Кавказ з ідеологічної та моральної точки зору готовий спалахнути, коли будуть кращі історичні обставини. Еліти точно готуються до того, щоб у правильний момент вибороти собі краще місце під сонцем, ніж статус суб'єкта Росії у майбутньому. Умовно, якби ми собі уявили, що українські війська стоять вже під Краснодаром, то там швидко би проголосили незалежність,

– підкреслив Божко.

Додамо, раніше у ЗМІ писали, що Кадиров буцімто серйозно хворий. Він нібито шукає собі заміну.