Ворог раптово вивів ракетоносії: ЗСУ вказали на підвищений ризик обстрілу з Чорного моря

Росія нагнітає ситуацію в Чорному морі. Наразі ризик ракетних обстрілів з акваторії значно зріс.

Речниця Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Росія вивела в акваторію на бойове чергування одразу 3 ракетоносії.

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Яка зараз ситуація у Чорному морі

За словами Наталії Гуменюк, ворог нагнітає ситуацію у Чорному морі. Адже тривалий час росіяни не виводили ракетоносії в акваторію, а 28 грудня вивели аж три: два підводних човни і фрегат "Адмірал Макаров".

Сьогодні ситуація в Чорному морі ворогом нагнітається. І не думаю, що штучно. Тому що дійсно довготривалий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення одразу трьох,

– сказала Гуменюк.

Які об'єкти найбільше цікавлять окупантів

Гуменюк наголосила, що спорядження трьох ракетоносіїв, які ворог вивів у Чорне море, разом може сягати 16 "Калібрів".

Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку. І "Калібри", нагадаю, це високоточна зброя, яку дуже часто ворог спрямовує на конкретні об'єкти, які обирає за свою ціль,

– сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної, критичної та промислової інфраструктури, яка важлива для української економіки.

Також для ворога важлива українська припортова інфраструктура.