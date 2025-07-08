Росія стягує значні сили до адмінмежі Дніпропетровщини

Російські війська активізувалися біля адмінмежі з Дніпропетровщиною та перекидають туди значні сили, сподіваючись прорвати оборону. Українські захисники стримують ворога, знищуючи штурмові групи ще на підступах до позицій.

Про це розповів в етері телемарафону "Єдині новини" військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков, передає 24 Канал.

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Росіяни намагаються прорватися на Дніпропетровщину

Російські війська активно тиснуть на адміністративну межу з Дніпропетровською областю, використовуючи так звану "сіру зону" для накопичення штурмових груп.

За його словами, "сіра зона" – це територія, яку жодна зі сторін не контролює постійно.

Для них це може бути 20 кілометрів, для нас – 3 – 5 кілометрів. Вони намагаються подати це як інформаційну та психологічну операцію, показати тиск на адмінкордон, але насправді там усе набагато складніше,

– пояснив Волков.

Він зазначив, що окупанти свідомо стягують значні сили та роблять ставку на прорив у напрямку Дніпропетровщини, не шкодуючи особового складу. Відстані до українських позицій різні – десь кілометр, десь більше, але тиск є постійним.

Водночас українські захисники ефективно стримують ворога.

Бувають дні, коли доходить один – два – три, користуючись погодою чи засобами РЕБ. Наша статистика дуже ефективна – зупиняємо їх максимально ще на підступах,

– підкреслив військовий.

Волков додав, що часто з ворожих груп у 20 – 30 осіб не доходить жоден завдяки злагодженій роботі українських оборонців.