ЗСУ можуть переламати хід бойових дій на Донбасі: що для цього потрібно

Українські воїни можуть переламати хід бойових дій на Донбасі. Партнери нашої держави повинні продовжувати надавати підтримку.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, повідомляє 24 канал.

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Українці можуть переламати хід боїв на Донбасі

За словами Череватого, на жаль, Росія ще має змогу вести таку війну типу початку XX століття. Країна-терористка має мобілізаційні ресурси та запаси старого радянського озброєння.

Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію,

– зауважив речник Східного угруповання військ

Він додав, що мовиться про системи HIMARS та MLRS. Українські військові вже освоїли це озброєння. Це допомогло досягти успіхів на фронті.

Росіянам треба оперативна пауза

Череватий розповів, що активні бойові дії поблизу Бахмута тривають понад 5 місяців. Російські війська, які невпинно штурмують позиції ЗСУ, потребують паузи.

"Вони, можливо, й потребують оперативної паузи, скажімо, керівники середньої ланки це розуміють. Але з огляду на рішення військово-політичного керівництва, політтехнологи Путіна вже багато років розкручують цей міф, що Путін ніколи не відступає. Тому вони заручники цього і змушені продовжувати цей конвеєр смерті", – пояснив військовий.

За його словами, Росія ще має ресурси, аби підтримувати активні бойові дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, на передову кидають завербованих в'язнів, найманців з ПВК та мобілізованих.

Окупанти зазнали втрат на Бахмутському напрямку

Череватий розповів, що Збройні Сили на Бахмутському напрямку в останній день 2022 року ліквідували близько 170 окупантів і ще понад 200 загарбників зазнали поранень.

Вони вкотре не змогли прорвати нашу оборону, не змогли досягти жодних проміжних цілей,

– наголосив Череватий.

Загалом станом на 1 січня Росія втратила майже 107 тисяч військових. Окрім цього українські бійці спопелили силу-силенну ворожої техніки.