Навколо Бахмута багато вигадок: в ISW проаналізували ситуацію на Донеччині

Росіяни перекинули основні зусилля на Схід України й брешуть про здобутки там, щоб перекрити поразки на інших напрямках. Водночас українські війська продовжують звільняти населені пункти Донеччини, ламаючи плани ворога.

Зауважимо, що раніше радник голови Офісу Президента Олексій Арестович стверджував, що Путін вже вп'яте оновлював терміни, коли необхідно захопити Донецьку область. Цього разу – дедлайн до кінця жовтня.

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Російські пропагандисти брешуть про ситуацію в Бахмуті

Інститут вивчення війни проаналізував інформацію, яку поширювали російські пропагандистські медіа та мільблогери. В ISW вважають, що росіяни брешуть про успіхи довкола Бахмута, щоб приховати свої поразки на Півдні та на північному Сході країни.

Наприклад, 20 жовтня у пропагандистському виданні RIA опублікували карту, на якій показано, що окупанти контролюють більшу частину Бахмута. Однак до того різні російські джерела поширювали інформацію, що їхні війська діють у всьому Бахмуті.

В Інститут вивчення війни посилаються на слова російського мільблогера і кажуть, що українські захисники розпочали контрнаступ Іванграда, що поблизу Бахмута. Ймовірно, вони зробили це для того, щоб стримати вагнерівців, поки українські ударні групи будуть переорієнтовувати війська на Бахмутському напрямі.

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"Екологічна катастрофа": експерт оцінив ситуацію на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що на Донецькому напрямку жахлива ситуація для екології. За його словами, російські загарбники не забирають тіл своїх полеглих "побратимів".

Трупна отрута від тіл, що розкладаються, потрапляє у води, цей запах розноситься, тварини труїться вже цим розкладеним м'ясом. Там просто жахлива картина,

– наголошує експерт.

За даними однієї з європейських екологічних організацій, на Донеччині ситуація критична. Є велика загроза екологічної катастрофи, адже тіла мертвих російських солдатів просто гниють і розкладаються.

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