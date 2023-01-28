Вугледар – важливий плацдарм: полковник ЗСУ про стратегічне значення оборони міста

Просування ЗСУ в районі Вугледару допоможе ЗСУ здійснювати контрнаступальні дії на Донеччині та деокуповувати території. Втім, росіяни теж гострять зуби на цей напрямок.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Вугледар – ключова точка.

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Стратегічне значення Вугледару для ЗСУ

Роман Світан пояснив, що, по-перше, з Вугледару можна йти й в бік Волновахи, якщо буде поставлене завдання виходити на Маріуполь.

"Це оптимальний варіант просування вздовж дороги з Донецька на Маріуполь", – наголосив він.

На його думку, події можуть розгортатися і за другим сценарієм.

"Якщо буде прийняте рішення виходити не на Маріуполь, а на Новоазовськ, це тоже дуже хороший і вже готовий плацдарм для виконання цього завдання", – розказав він.

У такому випадку ЗСУ просуватимуться на Оленівку, потім трішки північніше на Новоазовськ через Тельманове.

Для виконання двох дій наших військ саме Вугледар є однією із важливих точок. Тому росіяни й намагаються нею нівелювати,

– наголосив він.

До того ж окупанти теж мають свої плани щодо Вугледару.

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Чим важливий Вугледар для ворога

Полковник ЗСУ наголосив, що Вугледар – це плацдарм для виконання подальшого просування українського війська під час прориву на Азовському узбережжі в районі Маріуполя.

"З-під Вугледару можна вийти у бік Волновахи, перерізати залізничне сполучення і далі близько 100 кілометрів до Маріуполя", – зосередив увагу він.

На його думку, про це знають і росіяни.

Тому для них Вугледар – плацдарм, який важливо відрізати,

– додав він.

Світан розповів, що за Вугледаром зосереджені два населених пункти, що прикривають тил ЗСУ та є важливим логістичним хабом.

Що з Бахмутом

Полковник ЗСУ наголосив, що наразі справа навіть не в самому Бахмуті, а у визначених періодах оборони у районі Донбасу.

Зараз, поки росіяни в районі Донбасу мають перевагу в артилерії, боєприпасах та живій силі, нам оптимально утримувати там режим оборони,

– пояснив він.

За словами Світана, українські військові вийшли з Соледару, тому що його було не вигідно утримувати поміж цивільних будівель, а промзону росіяни "перемололи в пил". За такою ж схемою діятимуть ЗСУ й в Бахмуті.

"Промзона Бахмуту тримається, тому його можна утримувати саме в промзоні та в районі розбитих багатоповерхівок", – зосередив увагу він.

До того ж підігрує українським захисникам річка Бахмутка, що дозволяє продовжувати тримати оборону.

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