Вийти на кордони Донецької області в цьому житті росіянам не вдасться, – Світан

Російські окупанти досі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак вони не зможуть виконати це завдання "в цьому житті". Хоч раніше шанси були.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, російські окупанти не зможуть захопити усю Донецьку область. Вони намагатимуться відсунути лінію фронту від самого Донецька.

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Раніше росіяни могли захопити Донеччину

На думку Світана, раніше окупанти мали усі сили та засоби, щоб повністю захопити Донецьку область. Однак вони вирішили здійснити повномасштабне вторгнення на 2500 кілометрів фронту і зазнали просто величезних втрат.

Якби почали наступати лише на Донеччині, то лінія фронту була б 200 кілометрів. Рік вже минув. Наші сили зросли чи не в 10 разів. У цьому житті вони не зможуть виконати таке завдання,

– зазначив Світан.

Всі потуги російських військ і далі триватимуть біля Авдіївки, Мар'їнки тощо. Окремо потрібно виділити ситуацію біля Вугледара, де українські військові спалили величезну кількість ворожого особового складу та техніки.

Яка ситуація на Донеччині – розповів Світан: дивіться відео

На цьому напрямку починається так зване "донецьке підвищення". Адже нижче Вугледара переважно степи. Окупанти ще спробують захопити місто, щоб піти в тил українським підрозділам в бік Курахового, Покровська, Добропілля тощо. Однак зробити це росіянам буде надзвичайно складно.

Одне основне завдання, яке вони ще спробують зробити. Але тоді, коли зможуть вивести техніку в поле. За 1 – 2 тижні підсохне ґрунт, і вони попробують зробити наступ. Але ми готові. В нас кращі позиції. Росіянам потрібно йти наверх. Ми далеко бачимо. Там буквально кожен кущик пристріляний,

– наголосив Світан.

Втрати Росії: коротко