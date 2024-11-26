Просування росіян на Донеччині не означає прориву української оборони, – ISW

Росіяни досі намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області. У Інституті вивчення війни проаналізували, що означає їхнє просування там.

Просування російських військ на заході Донецької області може набути оперативного значення, лише якщо командування належним чином використає його. Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Українська оборона не зруйнована

Аналітики наголошують, що наступальні дії росіян на заході Донецької області не означають автоматичного розвалу українського фронту.

Нещодавні механізовані атаки Росії з елементами десантно-штурмових військ (ДШВ) на північний схід від Вугледара, ймовірно, узгоджуються з механізованими атаками Східного військового округу (СВО) біля Великої Новосілки. Це підтверджує оцінку ISW, що ці підрозділи проводять спільні наступальні операції.

Аналітики відзначають, що здатність російських військ до подальшого просування до кордонів Запорізької та Дніпропетровської областей, переважно буде залежати від того, чи продовжить командування російського Східного та Південного військового округу успішно координувати бойові операції на своїх ділянках фронту.

Крім того, росіянам ще треба захопити понад 8 тисяч кілометрів квадратних території, щоб досягти визначеного Москвою завдання – захоплення всієї Донецької області.

Потенційне просування російських військ на південний схід Дніпропетровської області навряд чи буде стрімким та становитиме загрозу для центральних українських військових об'єктів.

Аналітики вважають, що просування Росії не має викликати передчасної паніки.