Ключовий пункт оборони: в Угрупуванні об'єднаних сил розкрили, куди ворог рветься з усіх боків

Росіяни не змінили свого наміру щодо захоплення територій у Донецькій області. Пріоритетним для них є окупація саме цих населених пунктів.

Про це 24 Каналу розповів начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, наголосивши, яка ситуація у зоні його відповідальності. Також раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що росіяни "контролюють приблизно половину Покровська" і водночас вони не можуть "спокійно заходити у місто", тому що всі підступи до нього контролюють українські дрони.

Куди ворог спрямовує свої зусилля у Донецькій області?

Трегубов наголосив, що противник має одну велику амбіцію – захопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

"Будь-які виходи на неї з будь-якого боку для нього важливі. Вихід через Костянтинівку – для нього важливий, вихід через Лиман – також, тому він намагається рватися з усіх боків, з яких теоретично може підійти до цієї агломерації. Вона є ключовим пунктом оборони усього північного Донбасу", – пояснив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил.

Варто знати. Начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко наголосив, що з посиленням морозів змінилась тактика росіян. Ворог суттєво збільшив кількість бронетехніки, яку застосовує. Через морозну погоду ґрунт дозволяє пересуватися росіянам доволі швидко і ефективно на важкій техніці. Тому вони намагаються перекинути піхоту ближче до визначених точок до того, як їхню техніку ліквідують.

Він додав, що тому очевидно, що найбільше зусилля росіянами будуть докладатися саме на цьому напрямку.

