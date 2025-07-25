Усього 4 години на 2 доби: Андрющенко пояснив, чому в Донецьку такі проблеми з водою

На тимчасово окупованій території Донеччини не просто дефіцит води, а реальний колапс. Там вже сталася катастрофа. І ситуація буде лише погіршуватися.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що ситуація з водою на тимчасово окупованій території Донеччини дійсно катастрофічна. І немає жодного натяку, що з часом хоч щось покращиться.

До теми У Донецьку критична ситуація з водою – Ханжонківське водосховище висохло

Що відомо про проблеми з водою на Донеччині?

Як наголосив Андрющенко, окупаційна адміністрація не робить жодних реальних кроків, щоб хоча б якось розв'язати проблему. Вони продовжують цинічно "гратися в політику".

В Донецьку немає де взяти води. Усі водосховища буквально висохли. Останнім було Ханжонківське, звідки вони посилено забирали воду.

Води там вже немає. Але вони знімають якісь картинки, де один ескалатор риє цю бідну річку Кринка. Це просто пропагандистські сюжети,

– сказав Андрющенко.

При цьому у Маріуполі є можливість більш-менш економно подавати воду, аби вона була щодня. Однак окупанти, аби не створювати соціальний конфлікт, також запровадили там графіки. Зараз вода на тимчасово окупованих територіях Донеччини подається лише 4 години з 48 годин. Тобто один раз на дві доби.

Це створює катастрофічні умови для життя. Завжди є потреба не лише пити воду, але й готувати, використовувати її в побуті. Та й не варто забувати про інші людські потреби. А без централізованого водопостачання каналізація просто перетворюється у вигрібну яму. Усі залишки так і лежать під багатоповерхівками.

Це – геноцид. Зараз там пробують з території Росії відправляти водовози безпосередньо в Донецьк. Але ситуацію це не врятує. Скільки цих водовозів треба? Один розходиться за пів години лише в невеличкому мікрорайоні. А у великому ще швидше. Катастрофічна ситуація. І абсолютно "тупикова",

– наголосив Андрющенко.

Додамо, проблеми з водопостачанням виникли також в тимчасово окупованому Мелітополі, Бердянську та Токмаку Запорізької області. Здебільшого основна причина – підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти.