Уже заверещали передсмертним криком: у Росії шалено наростає паніка через певні процеси

Путінський пропагандист Владімір Соловйов почав істерити через економічну ситуацію у Росії. Однак він звинувачує зовсім не Кремль, не війну проти України. Він викинув свою злість на главу Центробанку Ельвіру Набіулліну.

Загалом останні тижні у Росії спостерігається шалена паніка щодо економічної ситуації. Це 24 Каналу зауважив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов.

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Система руйнується на очах

Володимир Мілов зазначив, що у Кремлі не можуть визнати, що проблема у тій ситуації, яку вони самі створили. Тому вони шукають винних. Адже насправді причина у війні проти України, міжнародній ізоляції Росії, неефективній корумпованій моделі економіки. Центробанк не проводить розумну політику, однак його дії – наслідок цих процесів.

Високі ставки – це наслідок інфляції, яку вони не можуть перемогти. Інфляція – це наслідок того, що вони вкидають в економіку багато грошей, розраховують розворушити її насамперед через воєнні галузі. Але виробництво не встигає за цим. Тому що країна відрізана від технологій, міжнародної кооперації, інвестицій, ринків збуту,

– пояснив він.

Однак Соловйову не дозволено про це говорити. Тому цю злість від економічної ситуації, яка постійно погіршується, потрібно на когось викинути. Набіулліна – зручний об'єкт для цього.

Вони кричать неймовірним передсмертним криком щодо того, що відбувається в економіці. Нарешті до них почало доходити, що ця система не може триматися довго та руйнується у них на очах,

– додав колишній міністр енергетики Росії.

До слова, економічний аналітик Максим Блант сказав, що Росію поглинає стагфляція через повномасштабну війну проти України. Ціни в країні-агресорці зростають, а виробництво сповільнюється. Приблизно таке ж відбувалося в Росії у 1990-х роках. Такий сценарій є загрозливим для економіки.