Після численних атак Росії: чи вистачить Україні електроенергії на найближчі місяці

Найближчі пів року світла в Україні буде достатньо, щоб повністю покрити потреби споживачів. Крім того, українська енергосистема є частиною європейської й може імпортувати електроенергію за потреби.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Також він пояснив, як працюватиме енергосистема у теплий період.

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У весняні й літні місяці ситуація в енергосистемі буде збалансованою

Найближчі 6 місяців в України буде достатньо електроенергії, щоб покрити потреби споживачів. Водночас, якщо щось піде не так, наша держава може імпортувати світла з-за кордону, адже українська енергосистема є частиною європейської.

Тому, зазначив голова Укренерго, весняні та літні місяці, скоріше всього, пройдуть спокійно для споживачів. Ситуація в енергосистемі має бути збалансованою.

А вже до наступної зими треба гарно підготуватися. Відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб достойно, без відключень пройти зиму,

– констатував Кудрицький.

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Через негоду в Україні відбулися відключення світла