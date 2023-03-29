Після численних атак Росії: чи вистачить Україні електроенергії на найближчі місяці
Джерело:Укренерго
Найближчі пів року світла в Україні буде достатньо, щоб повністю покрити потреби споживачів. Крім того, українська енергосистема є частиною європейської й може імпортувати електроенергію за потреби.
Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Також він пояснив, як працюватиме енергосистема у теплий період.
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У весняні й літні місяці ситуація в енергосистемі буде збалансованою
Найближчі 6 місяців в України буде достатньо електроенергії, щоб покрити потреби споживачів. Водночас, якщо щось піде не так, наша держава може імпортувати світла з-за кордону, адже українська енергосистема є частиною європейської.
Тому, зазначив голова Укренерго, весняні та літні місяці, скоріше всього, пройдуть спокійно для споживачів. Ситуація в енергосистемі має бути збалансованою.
А вже до наступної зими треба гарно підготуватися. Відновити, перш за все, роботу тих енергоблоків на теплових, гідроелектростанціях, які були пошкоджені, і максимально мобілізувати всі ресурси енергосистеми, щоб достойно, без відключень пройти зиму,
– констатував Кудрицький.
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Через негоду в Україні відбулися відключення світла
- В Україні 28 березня різко змінилася погода. Замість сонця та тепла прийшов шквальний вітер, дощі та мокрий сніг.
- Через раптову негоду у багатьох областях запровадили аварійні відключення світла. Зокрема в Укренерго зазначили, що значні знеструмлення відбулися у 8 областях. Мовиться про Захід і Південь країни, а саме – Волинську, Львівську, Закарпатську, Рівненську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку та Одеську області.
- Ремонтні бригади негайно виїхали на місце пошкоджень. Не зважаючи на лихо, яке наробила негода, генерація має достатньо потужності для того, щоб повністю забезпечити потреби споживачів по всій країні.