На Дніпропетровщині уламки російського дрона впали на території електропідстанції

У Дніпропетровській області через російську атаку на територію підстанції впали уламки БпЛА. Їх виявили працівники енергооб'єкта.

Міненерго повідомляє, що окрім Дніпропетровської області постраждали й інші регіони України. Зокрема Чернігівщина, Харківщина, Миколаївщина та Запорізька область.

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Наслідки російських обстрілів на Дніпропетровщині

Дніпропетровська область: на території підстанції працівники виявили уламки БпЛА, які було знешкоджено,

– зазначили в Міненерго.

Міненерго повідомило, що також постраждали п'ять регіонів України. На Чернігівщині знеструмлено побутових споживачів, адже внаслідок російського обстрілу відключились повітряні лінії.

У Харківській області, за словами енергетиків, наслідком атаки РФ є знеструмлення підстанції та побутових споживачів.

Запорізька область: під час огляду повітряної лінії виявили вибухонебезпечні предмети, які було знешкоджено,

– повідомили в Міненерго.

Водночас на Миколаївщині під час огляду повітряної лінії енергетики виявили пошкодження проводів.

Міненерго зазначає, що сьогодні, 29 серпня, графіки відключення світла діятимуть упродовж доби. Водночас відключень не планується для підприємств критичної інфраструктури.

Також енергетики повідомили, що наразі триває масштабний ремонт, спрямований на забезпечення стабільної роботи енергосистеми та підготовку до осінньо-зимового сезону.

Нагадаємо, що сьогодні, у ніч проти 29 серпня Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками. Повітряні сили України зауважили, що збили 60 ударних БпЛА із 74-х.