50 мобільних кухонь з гарячою їжею розгортають у районах Києва з найскладнішою ситуацією

Постійні ворожі обстріли України призвели до надзвичайної ситуації в енергетиці. На території всієї держави розгортають нові Пункти незламності. Чи не найскладніша ситуація залишається у столиці.

Про таке поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, подробиці передає 24 Канал.

Як у Києві справлятимуться з критичною ситуацією в енергетиці?

Як розповіла Свириденко, відновлювальні роботи ускладнюються через важкі погодні умови й морози. Водночас на лівому березі столиці вже запрацювали 24 потужні електрогенератори, які забезпечують електроенергією житлові масиви.

На цей момент завдяки їм вдалося підключити 17 трансформаторних підстанцій, що дає змогу частково відновити постачання світла в багатьох будинках.

У Києві продовжують розгортати додаткові пункти обігріву та Пункти незламності, зараз їх уже понад 1300 по всьому місту.

Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація,

– зазначила прем'єр-міністерка.

Крім того, варто нагадати, що на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про тимчасове послаблення комендантської години. Це дозволяє:

перебувати на вулицях та в громадських місцях поблизу Пунктів незламності та обігріву;

пересуватися приватним автомобільним транспортом до цих об'єктів.

Конкретні зони, де діють такі послаблення, визначаються окремо для кожного району рішенням комісії ТЕБ та НС.

Зверніть увагу! Видання New York Times зазначало, що Росія постійними обстрілами намагається зробити Київ непридатним для життя.

