50 мобільних кухонь з гарячою їжею розгортають у районах Києва з найскладнішою ситуацією
- У Києві з'являться 50 мобільних кухонь з гарячою їжею.
- У столиці також встановлюють генератори, розгортають нові Пункти незламності.
Постійні ворожі обстріли України призвели до надзвичайної ситуації в енергетиці. На території всієї держави розгортають нові Пункти незламності. Чи не найскладніша ситуація залишається у столиці.
Про таке поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, подробиці передає 24 Канал.
Як у Києві справлятимуться з критичною ситуацією в енергетиці?
Як розповіла Свириденко, відновлювальні роботи ускладнюються через важкі погодні умови й морози. Водночас на лівому березі столиці вже запрацювали 24 потужні електрогенератори, які забезпечують електроенергією житлові масиви.
На цей момент завдяки їм вдалося підключити 17 трансформаторних підстанцій, що дає змогу частково відновити постачання світла в багатьох будинках.
У Києві продовжують розгортати додаткові пункти обігріву та Пункти незламності, зараз їх уже понад 1300 по всьому місту.
Відсьогодні починають діяти 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де залишається складна ситуація,
– зазначила прем'єр-міністерка.
Крім того, варто нагадати, що на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію в енергетиці, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про тимчасове послаблення комендантської години. Це дозволяє:
- перебувати на вулицях та в громадських місцях поблизу Пунктів незламності та обігріву;
- пересуватися приватним автомобільним транспортом до цих об'єктів.
Конкретні зони, де діють такі послаблення, визначаються окремо для кожного району рішенням комісії ТЕБ та НС.
Зверніть увагу! Видання New York Times зазначало, що Росія постійними обстрілами намагається зробити Київ непридатним для життя.
Як живе столиця з екстреними відключеннями?
Будинки з електроопаленням у Києві офіційно визнали критичною інфраструктурою – їх не вимикатимуть за графіками, лише в разі аварій. Через обстріл 9 січня кілька сотень багатоповерхівок столиці досі без опалення, ремонтні бригади працюють над відновленням.
За дорученням президента Зеленського у столиці створили цілодобовий оперативний штаб для ліквідації наслідків ударів по енергетиці.
Надзвичайна ситуація в енергетиці вплинула й на навчальний процес. Усі виші та заклади профтехосвіти Києва переходять на дистанційне навчання. Школи столиці або повністю переходять на дистанційку, або продовжують канікули до 1 лютого 2026 року.