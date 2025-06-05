Росіяни просунулися на Донеччині, – DeepState

Попри спротив Сил оборони, російські війська досягають певного просування на окремих напрямках. Зокрема, ворог має нові тактичні успіхи на Донеччині.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де зафіксовано просування росіян на фронті

Ситуація на фронті продовжує ускладнюватися. Зокрема згідно з оновленою картою DeepState, окупаційним військам вдалося просунутися на Донеччині.

Ворог просунувся біля Богданівки,

– повідомили аналітики.

Росіяни просунулися в бік Богданівки: дивіться на карті

Нагадаємо, що 3 червня аналітики повідомили про просування окупаційних військ одразу біля 4 населених пунктів в Донецькій області. Зокрема ворог мав успіх біля Маркового, Часового Яру, Одрадного та Андріївки.

Також складною залишається ситуація в прикордонній зоні Сумської області. Там російські війська атакують малими штурмовими групами, намагаючись розширити зону боїв.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, окупанти розуміють, що не в змозі піхотними групами досягти своїх цілей. Через це ворог намагається знищити позиції українських захисників, прицільно обстрілюючи їх з артилерії та авіації.