Україна мала успіхи на двох напрямках – чи просунулася Росія: оновлені звіт і карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 2 вересня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

Українські війська нещодавно просунулися або утримували позиції на північний схід від міста Суми . Згідно з геолокаційним відео, опублікованим 1 вересня, українські війська підняли прапор у Могриці, що свідчить про те, що ЗСУ контролюють цей населений пункт, всупереч заявам Росії. Водночас російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на південний схід від міста Суми. Українські війська завдали удару по російській позиції на захід від Рясного, згідно з геолокаційним відео, опублікованим 2 вересня, після того, що ISW оцінює як місію з інфільтрації.

. Згідно з геолокаційним відео, опублікованим 1 вересня, українські війська підняли прапор у Могриці, що свідчить про те, що ЗСУ контролюють цей населений пункт, всупереч заявам Росії. Водночас російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на південний схід від міста Суми. Українські війська завдали удару по російській позиції на захід від Рясного, згідно з геолокаційним відео, опублікованим 2 вересня, після того, що ISW оцінює як місію з інфільтрації. Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області та в напрямку Великого Бурлука 1 та 2 вересня, але не просунулися.

та в напрямку 1 та 2 вересня, але не просунулися. 2 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському та Борівському напрямках , але теж не просунулися вперед. Росіяни продовжують спроби укріпити та розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл, щоб забезпечити подальше проникнення до Куп'янська.

, але теж не просунулися вперед. Росіяни продовжують спроби укріпити та розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл, щоб забезпечити подальше проникнення до Куп'янська. Україна нещодавно завдала поразки російській місії з проникнення на Слов'янському напрямку . Українські війська захопили російських військовослужбовців під час операцій з зачистки в Миколаївці.

. Українські війська захопили російських військовослужбовців під час операцій з зачистки в Миколаївці. Росіяни нещодавно просунулися в Костянтинівці.

Якка ситуація на фронті / Карти ISW

Українські війська нещодавно утримували позиції або просувалися в тактичному районі Добропілля . Окупанти ж виділяють значні ресурси на свої зусилля на цьому напрямку, неодноразово здійснюючи дороговартісні та здебільшого невдалі механізовані атаки.

. Окупанти ж виділяють значні ресурси на свої зусилля на цьому напрямку, неодноразово здійснюючи дороговартісні та здебільшого невдалі механізовані атаки. 1 вересня російський мілблогер заявив, що російські війська проводили наземні операції на Покровському напрямку , але ISW не виявила доказів просування російських військ.

, але ISW не виявила доказів просування російських військ. 1 та 2 вересня російські війська продовжували наступальні операції на Новопавлівському напрямку , але не просувалися.

, але не просувалися. 2 вересня ні українські, ні російські війська не повідомляли про наземну активність на Олександрівському напрямку .

. Російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпільському напрямку 1 та 2 вересня, але не просунулися вперед.

1 та 2 вересня, але не просунулися вперед. Аналогічно було й на заході Запорізької області . Росіяни не просунулися там, оскільки українські війська контратакували на захід від Оріхова.

. Росіяни не просунулися там, оскільки українські війська контратакували на захід від Оріхова. Ні російські, ні українські війська не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 2 вересня.

До слова, Путін наказав російській армії повністю захопити Донецьку область до кінця 2026 року. Але у військовому керівництві вважають цей термін нереалістичним і просять перенести дедлайн до 31 березня 2027 року.

Водночас, за словами заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, Росія навряд чи зможе виконати будь-який із цих планів.