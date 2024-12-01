Понад 220 боєзіткнення, ворог намагався штурмувати біля Курахового: карта фронту 1 грудня

Окупанти продовжують штурмувати на ділянках фронту. Найважча ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 224 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворожі сили 9 разів намагався просунутись в районах Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки.

Ворог хотів просунутися в районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося 7 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку противник атакував 20 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Греківки, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку війська країни-агресорки вчинили 17 атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.

На Торецькому напрямку минулої доби відбулися 16 бойових зіткнень неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Щербинівка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке, Єлизаветівка та Новий Труд.

ЗСУ зупинили 47 наступальних дій противника на Покровському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ за вчора відбили 54 атаки позицій наших військ на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дачного, Дальнього, Катеринівки, Романівки, Антонівки, Ганівки, Єлизаветівки та Успенівки.

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій у районах населених пунктів Веселий Гай, Костянтинопольське, Розлив, Велика Новосілка, Новодарівка та Новопіль.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 4 ворожих штурми.

На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 22 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 353 обстріли по населених пунктах та позиціях наших військ.

Додамо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 76 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.