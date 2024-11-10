Виснажливі бої на Курахівському напрямку: Генштаб опублікував зведення з фронту за добу

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Основні зусилля ворога припадають на Курахівський та Покровський напрямки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Ситуація на фронті

Так, за інформацією Генштабу, з початку доби по всій лінії фронту відбулося 154 бойових зіткнення. Найтяжче було на Курахівському напрямку, де зафіксували майже третину від загальної кількості.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 46 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу населених пунктів Іллінка, Воздвиженка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. Чотири атаки ще триває. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Курахове, Романівка та Дачне,

– уточнили у ЗСУ.

Що відбувається біля Курахового: дивіться на карті

Не менш напружена ситуація на Покровському напрямку, де за добу відбулося 35 штурмових та наступальних дій ворога.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 145 та поранили 204 окупанти. Знищено дві одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА, багі та квадроцикл. Також було пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, одну гаубицю та квадроцикл", – розповіли у Генштабі.

На Краматорському напрямку завершились невдачею три спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти 14 разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки.

На Времівському напрямку ворог 13 разів намагався прорватися до Трудового, Констянтинопольського, Успенівки та Макарівки/

На Придніпровському напрямку росіяни провели 7 невдалих штурмів, проте оперативна обстановка без суттєвих змін.