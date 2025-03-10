Українські військові відновили положення біля Синьківки й Бурлацького, – оновлення Deep State
- За інформацією аналітиків Deep State, українські військові відновили свої позиції біля Синьківки на Харківщині та Бурлацького на Донеччині.
- Проте російські сили просунулися біля села Улакли у Волноваському районі Донецької області.
Сили оборони продовжують тиснути на противника – українські військові змогли відновити своє положення на Харківщині та у Волноваському районі Донеччини. Однак росіяни також мають просування.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ресурс Deep State. Аналітики оновили карту бойових дій.
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Оновлення мапи Deep State
Станом на 10 березня Сили оборони відновили своє положення біля села Синьківка Куп'янського району на Харківщині й поблизу селища Бурлацьке Волноваського району на Донеччині.
Натомість ворог просунувся біля села Улакли Волноваського району Донецької області.
Що відбувається у Волноваському районі: дивіться на карті
До слова, російські військові перетнули кордон Сумської області й намагаються закріпитися в селі Новенькому. У разі успіху подальші штурмові дії противник може проводити в напрямку населених пунктів Басівка й Локня, аби "перерізати" трасу біля Юнаківки. Наразі українські захисники тримають оборону й не дають ворогові розширити плацдарм.