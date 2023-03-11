ЗСУ відбили понад 100 атак на Сході, Росія зазнає шалених втрат: карта бойових дій на 11 березня

Ситуація на Сході досі залишається складною. Загарбники намагаються оточити Бахмут та Авдіївку.

Наші Сили оборони роблять все можливе, аби протидіяти ворогу. 24 Канал аналізує карту бойових дій станом на 11 березня.

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Де ворог наступає

За даними Генштабу, Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Протягом минулої доби противник завдав 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області.

Також окупанти провели 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У результаті цього є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки.

Окупанти не полишають спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби наші воїни відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Лиманському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Невське, Кремінна, Білогорівка, Спірне та Федорівка.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії – наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Залізнянське, Парасковіївка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка та Іванівське.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам'янки, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, серед них – Золота Балка, Качкарівка, Каїри, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Інгулець, Молодіжне, Інженерне та Херсон.

Наші оборонці нищать окупантів

За минулу добу українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Крім того, наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

5 районів зосередження особового складу противника,

1 засіб протиповітряної оборони,

склад боєприпасів ворога.

Варто додати, що протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 1 010 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 158 000 своїх вояк.