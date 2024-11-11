Війська КНДР уже на Курщині, росіяни оточують Курахове: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії фронту тривають важкі бої. У Курській області минулого тижня відбулися перші зіткнення Сил оборони з військами КНДР. Також тривають бої в Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 4 по 10 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Війська КНДР в Курській області

Минулого тижня з'явилися підтвердження того, що війська КНДР, які режим Кім Чен Ина передав Росії, прибули на територію Курської області й відбулися перші бойові зіткнення північнокорейських військ з Силами оборони. За словами Президента України Володимира Зеленського, наші воїни завдали перших втрат військам КНДР, проте поки що конкретних цифр щодо кількості залучених та уже ліквідованих немає.

Росіяни сконцентрували в Курській області 50 тисяч військових, серед яких є і солдати з КНДР. Там тривають важкі бої, адже ворог намагається робити все, аби відтіснити Сили оборони з Курської області. Проте минулого тижня лінія фронту на Курщині не зазнала змін.



Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Бої в районі Куп'янська

Складною залишається ситуація і на Куп'янському напрямку на Харківщині. Росіяни продовжують штурмувати позиції Сил оборони в районі села Голубівка біля Куп'янська, проте минулого тижня жодних просувань на цій ділянці не було зафіксовано.

Також не дали росіянам результати і штурми в районі Іванівки, проте біля Табаївки збільшилася сіра зона. На початку тижня росіяни також розширили свій плацдарм між Кругляківкою та Колесниківкою біля річки Оскіл та продовжують тиск на ці два села, а також на Глушківку.

Крім того, минулого тижня росіянам вдалося просунутися з села Вишневе на межі Харківщини та Луганщини до села Першотравневе, а також західніше від Андріївки.

Джерела 24 Каналу в спецслужбах розповіли, що на Куп'янському напрямку росіяни почали забирати тіла своїх загиблих. Це настільки нетипово для ворожої армії, що окупанти самі дивуються, що ж це відбувається і вважають, що це відбувається, тому що далі ворожі війська будуть рухатися, тільки і для них самих невідомо, чи вперед, чи назад.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається в Тернах

Тижнем раніше росіяни прорвалися до села Терни на півночі Донецької області й вважали це великою перемогою, однак минулого тижня жодних просувань в цьому районі не було зафіксовано. Однак серед ворожого контингенту відбуваються там доволі цікаві речі. Про це 24 Каналу розповіли джерела у спецслужбах.

До прикладу, на початку листопада відбувся наступний епізод. Двоє росіян заблукали біля Тернів і коли побачили своїх, подумали, що це українці, через що почалася перестрілка. Щонайменше 1 росіянин загинув і троє були поранені.

Проте росіяни продовжують радіти своєму прориву в Терни і кажуть, що вже і Путін знає, що вони зайшли в це село. Однак у своїх розмовах окупанти бідкаються, що від боїв "земля трясеться". Крім того, окупанти також бояться того, що вони дуже близько до позицій ЗСУ і що на цьому напрямку велика кількість наших дронів.

Що цікаво – серед контингенту, який штурмує позиції Сил оборони в районі Тернів є щонайменше 5 китайців, які, вочевидь, добровільно свого часу долучилися до російської армії. Один із них не витримав того, що відбувається, розчарувався і покінчив життя самогубством.

Самі ж окупанти вірять, що прорив у Тернах для них означає те, що вони знову захоплять Лиман.



Ситуація в районі Тернів / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку

Тривають бої й на Торецькому напрямку, проте на більшості ділянок Сили оборони стримують тиск ворога. У районі Нью-Йорка та Неліпівки просувань не зафіксовано. Однак росіяни минулого тижня змогли просунутися у міській забудові Торецька в центрі та на півночі.



Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Ситуація на Покровському напрямку

Уже кілька тижнів на Покровському напрямку зберігається тенденція відсутності російських просувань в районі Покровська та Мирнограда попри тиск росіян в районах Лисівки, Красного Яру, Миколаївки та Гродівки.

Проте складною є ситуація в районі Селидового. Там росіяни атакують в районах сіл Сонцівка, Новодмитрівка, Новоолексіївка, Юр'ївка, Петрівка та Григорівка. Крім того, росіяни також наступають по дорозі Селидове – Покровськ в напрямку села Дачинське.

Відстань від лінії зіткнення за Селидовим до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей становить 22 кілометри.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Росіяни оточують Курахове

Вкрай складна ситуація зараз в районі Курахового і, вочевидь, найближчим часом саме це місто є головною ціллю росіян, адже вони оточують його з трьох сторін. На північ від міста росіяни штурмують Вознесенку та Новоселидівку та зайшли в село Іллінка, що на протилежному від Курахового березі Курахівського водосховища.

Східні околиці Курахового у сірій зоні, по місту росіяни б'ють зі всього наявного озброєння, зокрема там висока активність російських FPV-дронів. Близько 1 000 людей досі залишаються в місті, але, на жаль, уже майже неможливо їх евакуювати.

Після захоплення Максимільянівки росіяни не тільки намагаються прямо іти на Курахове, але й штурмують в напрямку Дальнього, що на південь від міста.

Також ворогу вдалося суттєво просунутися в районі сіл Катеринівка – Побєда. А від Ясної Поляни, Максимівки та Богоявленки росіяни продовжують рух на північ, аби остаточно оточити Курахове. З південного напрямку відстань між росіянами та околицями Курахового – 10 кілометрів. З західного та північного боків росіяни уже впритул під містом.





Ситуація в районі Курахового / Карта DeepStateMAP

Цього дня два роки тому Сили оборони звільнили Херсон – єдиний обласний центр України, який захопили росіяни після 24 лютого 2022 року. Згадуючи той день ейфорії, неможливо звернути увагу на те, що відбувається у Херсоні зараз, адже ворог рівняє його з землею і хоче знищити. Єдине, що може допомогти Херсону та всім селам і містами, які зараз руйнують росіяни – знищення ворога. А для цього потрібно працювати максимально.

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