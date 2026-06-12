Сили оборони мають успіхи на одному з ключових напрямків: карта фронту від ISW

Українські війська мають перевагу у використанні дронів і посилюють удари по ворогу, що збільшує втрати росіян. На окремих ділянках фронту, зокрема на Олександрівському напрямку, українські підрозділи просуваються вперед, тоді як російська армія не має помітних успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як змінився фронт на 12 червня?

Аналітики зазначають, що ворожі війська невпинно атакують на усіх напрямках, однак значного успіху не мають.

Так 10 та 11 червня росіяни намагались просунутись на північ на південний схід від Сум та на півночі Сумської області. Такі спроби виявились безрезультатними.

Водночас наступальні дії продовжились й на півночі Харківської області, але так само закінчились нічим. Втім, у Міноборони Росії стверджують, що їхні війська захопили Охрімівку.

Наступ на північний схід та схід від Великого Бурлука також продовжився, однак виявився не успішним для ворога. Змін на цій ділянці фронту не зафіксовано.

За оцінками ISW, окупаційна армія здійснила інфільтрацію на Куп'янському напрямку. Разом із тим ворог не залишає спроб перетнути річку Оскіл, навіть попри удари українських безпілотників.

Як змінився фронт на 12 червня: дивіться карти ISW

Російська армія продовжила спроби просунутись на Слов'янському напрямку, втім Сили оборони успішно контратакували на північний захід та північний схід від Лимана. Ситуація на цій ділянці фронту не змінилась.

Російські війська нещодавно здійснили спробу інфільтрації поблизу Костянтинівки та продовжували наступальні дії в районі Костянтинівка – Дружківка.

Геолокаційні відео від 11 червня показують російського військового, який підіймає прапор у північно-східному Розкішному. В ISW припускають, що це могло бути частиною інфільтраційної операції.

Також аналітики зауважили, що подібні епізоди з прапорами можуть використовуватися як інформаційний інструмент для створення враження про російський успіх і послаблення української оборони.

11 червня ворожі війська також продовжили свої атаки в тактичному районі Добропілля, однак успіху не досягли.

Українські військові повідомили, що 11 червня на Покровському напрямку було успішно відбито російський штурм за участі щонайменше трьох мотоциклів. Також 7-й корпус швидкого реагування ДШВ 10 червня зазначив, що росіяни продовжують нарощувати сили на цьому напрямку, підтягуючи техніку та артилерію для можливих нових атак.

11 червня російські війська продовжували обмежені наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не просувалися вперед.

Тоді як Сили оборони мають успіхи на Олександрівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 червня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в центральній частині Воскресенки, що на схід від Олександрівки.

Росіяни продовжують спроби наступу: дивіться карту від ISW

На Гуляйпільському напрямку та на захід та південний схід від Оріхова ворог продовжив наступальні дії, однак безрезультатно.

Аналогічну ситуацію зафіксували й на схід від Херсона, у напрямку Антонівського мосту та на південний захід від Херсона у напрямку острова Білогрудний.

Росіяни мають значні втрати на фронті та в тилу

За останню добу Сили оборони ліквідували чи важко поранили на фронті 1 300 окупантів. Разом із тим російські війська зазнали значних втрат у техніці, зокрема, за даними Генштабу, мінус 4 танки, 1 бойова броньована машина, 78 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 8 НРК та 2 РСЗВ.

На одному логістичному шляху окупаційної армії під Армянськом оборонці завдали чималих збитків, атакувавши 50 вантажівок із паливом та боєприпасами. Частина із них знищена повністю.

11 червня головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку 2026 року українські оператори БпЛА ліквідували 12,5 тисяч російських військових. Тоді як у травні їм вдалось уразити майже 180 тисяч російських цілей.

У Генштабі повідомили, що українські сили атакували нафтопереробний завод "Афіпський" – один із найбільших на півдні Росії.

Тоді як у Севастополі під прицілом опинився об'єкт, де росіяни збирали та споряджали морські безекіпажні катери для використання в Чорному морі. У Криму також палав склад із безпілотниками окупантів.