Росіяни втрачають темпи наступу на двох важливих напрямках: огляд фронту від ISW

Збройні сили України успішно стримують наступальні спроби окупантів та здійснюють серію контратак на кількох ділянках фронту. Інтенсивність ворожих атак на Слов'янському та Краматорському напрямках впала до мінімальних показників.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на різних ділянках фронту?

Протягом 11 та 12 жовтня російські війська не змогли досягти підтвердженого просування на більшості ділянок фронту. На Сумщині українські сили завдали ударів по позиціях окупантів північніше Харківки та у південно-західній частині Рясного після спроб ворожої інфільтрації.

На півночі Харківської області та на Великобурлуцькому напрямку російські штурми також не мали успіху через протидію Сил оборони України, які контратакують на північ і схід від Харкова.

Поблизу річки Оскіл війська Росії зосередили штурмові дії північніше Куп’янська – в районах Кутківки, Радьківки та Кіндрашівки, однак просування не зафіксовано. Згідно з повідомленнями джерел, українські військові здійснюють контратаки в районі Радьківки, а спроба ворожих атак на південний схід від Борової 12 жовтня не мала підтверджених результатів.

На Лиманському тактичному напрямку російські підрозділи продовжували наступальні операції, проте просунутися не змогли через активні контратаки ЗСУ на північ і південь від Лимана.

На Слов'янському та Краматорському напрямках інтенсивність російських наступальних дій суттєво знизилася. За даними Генерального штабу ЗСУ, 11 та 12 жовтня не зафіксовано жодної наземної активності окупантів південніше річки Сіверський Донець безпосередньо в районі "поясу фортець". Якщо у серпні 2026 року російські війська здійснювали в середньому 14 атак на день на Слов’янському напрямку, то у вересні цей показник впав до 5, а в жовтні становить близько 3 атак на добу. На Краматорському напрямку середня кількість атак зменшилася з 3 на день у серпні до 1 у вересні та 0,3 у жовтні.

Уповільнення темпу окупантів пов'язують із контратаками ЗСУ вздовж південного берега Сіверського Дінця, біля Рай-Олександрівки, Васютинського, Тихонівки, Малинівки та Міньківки, а також із наслідками української операції Вівальді на Лиманському напрямку. Крім того, українські підрозділи утримують позиції південніше Піскунівки.

У районі Костянтинівки та на південний захід від Дружківки вздовж річки Казенний Торець окупанти зосередили наступальні операції, але не досягли просування. У південній частині Добропілля українські військові завдали удару по російському військовослужбовцю після спроби інфільтрації ворожої групи.

Міністерство оборони Росії поширює неправдиву інформацію про нібито захоплення селища Лідине на північний схід від Добропілля, що є вже третім подібним ненадійним твердженням з 11 жовтня. Аналітики ISW зазначають, що це частина російської когнітивної війни з метою перебільшити власні успіхи та створити хибне уявлення про провал української оборони.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські сили продовжують контратаки на обох берегах річки Мокрі Яли на Новопавлівському та Олександрівському напрямках.

ЗСУ просунулися на схід від Запоріжжя (на південь від Новопавлівки), а також від Шевченка до околиць Бурлацького та Вільного Поля, вийшовши до річки Мокрі Яли в кількох місцях. Водночас одна російська інфільтраційна група утримує позиції у північній частині Новопавлівки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські штурми 11 та 12 жовтня не привели до підтверджених успіхів. Заяви МО Росії про нібито захоплення Микільського та повідомлення блогерів про бої в центрі Оріхова не мають підтвердження фактами.

На Херсонському напрямку 12 жовтня наземна активність не фіксувалася.

Ситуація на різних ділянках фронту / Карти ISW

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що позиції України на фронті залишаються сильними, а цьогоріч вони є одними з найсильніших за тривалий час. За його словами, Сили оборони продовжують активно оборонятися та поступово відтісняти російських окупантів.