Росіяни повільно просуваються: як змінилася ситуація на фронті

Тривають запеклі бої по всьому периметру вклинення противника у прикордонній смузі Сумської області України. Російське командування Курської групи військ намагається одночасно розширити його та не допустити відходу своїх передових підрозділів

Запеклі бої на Сумщині

Передові підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії противника продовжують атакувати у напрямках Юнаківка – Мар'їне, а також Яблунівка – Храпівщина. Мають просування на 150 – 200 метрів на захід від Юнаківки. Про це пише Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

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Підрозділи цього ж з'єднання, за підтримки підрозділів 51-го парашутно-десантного полку 106-ї повітряно-десантної дивізії, а також 810-ї окремої бригади морської піхоти намагаються прорватися в напрямку Локня – хутір Садки. Для цього вони атакують в північній частині лісу, на південь від траси Юнаківка – Суджа. Їм вдалося просунутися на 50 – 100 метрів.

Своєю чергою, передові підрозділи Збройних Сил України активно контратакують противника у західній частині вклинення, фактично не лише зупиняючи наступ ворога на цьому напрямку, а й оточуючи його з флангів.

У районі Кіндратівки частини 155-ї ОБрМП та 30-го МСП противника, ймовірно, були оточені.

Дуже вразливою залишається позиція російських військ в районі Олексіївки, де ЗСУ обійшли їх зі сходу та північного сходу. Ба більше, їм вдалося прорватися до Новомиколаївки. Зараз вороже командування ввело в бій свої "крайні" резерви в напрямку Біловоди – Варачине і Водолаги – Варачине, намагаючись не допустити їх повного оточення в Олексіївці контратаками на фланзі українських підрозділів.

На Вовчанському напрямку – по кілька атак на добу

Триває активізація противника в межах міста Вовчанськ. Підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади намагаються просуватися в районі маслозаводу, проводячи по кілька атак і штурмів за добу. Зараз противнику вдалося просунутися менш ніж на 100 метрів.

Крім того, росіяни атакували у напрямку Глибоке – Липці, а також Середа – Зелене, проте успіху не мали.

Ситуація на Куп'янському напрямку

До активних дій перейшло також командування 6-ї загальновійськової армії противника та його 1-ї танкової армії на своїх суміжних флангах.

Командування 6-ї ЗВА силами приданих їй підрозділів 27-ї ОМСБр (зі складу 1-ї ТА), очевидно, намагається розвинути свій успіх, досягнутий раніше на плацдармі на північ від Куп'янська.

Штурмові підрозділи 27-ї ОМСБр продовжували атакувати у напрямках Голубівка – Куп'янськ та Радьківка – Мирне. Противнику вдалося захопити Радьківку кілька днів тому, і він прагне розвивати свій успіх, просуваючись до північно-західних околиць Куп'янська в районі Мирного та Московки. Водночас лобові атаки у напрямку Куп'янська, з боку Голубівки, поки що не мають успіху.

Водночас ворог веде вперті бої за утримання Кіндрашівки, намагаючись таким чином прикрити фланг своїх підрозділів, які прориваються до околиць Куп'янська з півночі.

Крім того, підрозділи 1-ї ТА противника атакували позиції ЗСУ у напрямках Іванівка – Степова Новоселівка, Котлярівка – Піщане, а також Кругляківка – Загризове. Ймовірно, вони намагалися вирішити конкретні тактичні завдання щодо сковування наших сил та засобів, а також розширення ділянки прориву 1-ї ТА до Оскола, в районі Кругляківки. Успіху росіяни не мали.

Росіяни просуваються на Лиманському напрямку

Командування 20-ї та 25-ї ЗВА противника продовжує вирішувати завдання щодо повного витіснення частин та підрозділів ЗСУ з лівого берега річки Чорний Жеребець у нижній її течії та одночасного прориву у напрямку річки Оскіл у ділянці Піски Радьківське – Лозове, а також у напрямку Святогірська та Лиману. Зараз їм вдалося досягти певних результатів. Зокрема:

після захоплення села Зелена Долина підрозділами 1-го та 15-го МСП противника, їм вдалося просунутися в напрямку Липове – Карпівка, а також на південь, у напрямку Зелена Долина – Середнє, Зелена Долина – Шандриголове на 1,2 – 1,3 кілометра;

атаки підрозділів зі складу 3-ї МСД росіян в напрямку Греківка – Дружелюбівка поки що не принесли їм результатів;

штурмові підрозділи 37-го МСП, мабуть, продовжують утримувати частину села Торське (у його північно-західній частині), намагаючись розширити зону свого контролю у південному напрямку. За добу вони просуваються на 50 – 100 метрів.

Крім того, передові частини 164-ї ОМСБр, мабуть, мали певне просування на північ від Серебрянки, у Серебрянському лісництві (до 500 – 600 метрів).

Разом з тим, по всьому периметру плацдарму росіян на річці Чорний Жеребець вони не лише атакують, а й вимушені відбивати досить наполегливі спроби ЗСУ контратакувати. Наприклад, у напрямку Рідкодуб – Катеринівка, де бої тривають зі змінним успіхом.

Також слід зазначити, що поки що російське командування не змогло вирішити завдання щодо згортання оборони ЗСУ вздовж ряду висот на захід від річки Чорний Жеребець на ділянці Копанки – Дружелюбівка. Це, своєю чергою, ускладнює росіянам просування на Борову на широкому фронті, через можливість флангових контратакувальних дій ЗСУ

Мабуть, саме тому командування противника перенесло свої зусилля в смузі 1-ї ТА на досить вузьку ділянку, в напрямку Лозове – Борівська Андріївка і Вишневе – Зелений Гай, намагаючись масувати свої сили і засоби по найкоротшому шляху до Борової.