Більш як 35% всіх бойових зіткнень триває біля Покровська, – зведення Генштабу

Українські оборонці продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. У четвер, 16 січня, від початку доби відбулося 131 бойове зіткнення.

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курському напрямках, повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Яка ситуація на фронті зараз

Так, на Покровському напрямку від початку цієї доби противник здійснив 47 атак. Станом на 22:00 9 бойових зіткнень досі тривали. Втрати ворога за день склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника.

На Курському напрямку наші захисники відбили 13 ворожих атак, ще 6 бойових зіткнень тривали.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. На Лиманському напрямку було 11 атак. На Новопавлівському напрямку загарбники атакували 10 разів. Також ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Новопіль та Костянтинопіль.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. На Куп'янському напрямку до 22:00 було завершено 5 атак ворога, ще одна тривала.

На Сіверському напрямку також було 5 атак ворога. На Краматорському напрямку окупанти атакували 7 разів, всі спроби просування відбиті. На

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новосілки та Темирівки, противник успіху не мав. На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка. На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено 4 штурми противника.