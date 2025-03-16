Росіяни тиснуть на Покровському й Торецькому напрямках: зведення Генштабу ЗСУ за 16 березня

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів. Станом на 22:00 неділі, 16 березня, за добу на лінії фронту вже відбулося 99 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України. Сьогодні ворог завдав 1 ракетного й 64 авіаційних ударів, скинувши 97 КАБ.

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Яка ситуація на лінії зіткнення

Російські війська запустили понад 900 дронів-камікадзе й здійснили понад 4 300 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог штурмував позиції українських підрозділів 4 рази в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки, 1 боєзіткнення ще триває. Окрім того, Росія завдала авіаудару по Удах.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська. Українські захисники вже зупинили 8 із 9 атак.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони 9 разів – поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в бік Новомихайлівки й Нового. 3 боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку українці відбили 3 штурми, окупанти намагалися просуватись в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ворог 3 рази штурмував позиції захисників в районі Часового Яру та в напрямку Предтечиного. Сили оборони відбили 2 атаки загарбників, триває 1 бій.

На Торецькому напрямку росіяни йшли вперед 14 разів в районах Торецька та Дружби, наразі тривають 3 боєзіткнення.

На Покровському напрямку окупанти намагались просунутись 15 разів, атакуючи в районах населених пунктів Суха Балка, Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Наші захисники зупинили 14 штурмових дій, 1 бій триває. На місто Покровськ росіяни скинули КАБ.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 303 окупанти, з них 152 – безповоротно. Також українські воїни знищили 6 одиниць автомобільної техніки, 11 мотоциклів, 2 засоби супутникового зв’язку, 4 пункти управління БпЛА. До того ж пошкодили танк, міномет, мотоцикл та автомобіль росіян,

– повідомили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 9 разів намагався прорвати оборону в районах Костянтинополя, Скудного та в Шевченко. Зараз триває 1 боєзіткнення. На Новопавлівку росіяни скинули КАБ.

На Гуляйпільському напрямку загарбники атакували в районах Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Сили оборони відбили всі 6 атак окупантів. Некерованими авіаційними ракетами ворог бив по Новополю, Новодарівці, Гуляйполю, а на Шевченко скинув КАБ.

На Оріхівському напрямку агресор 6 разів атакував позиції захисників в бік населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Жереб’янки. Бої продовжуються в 3 локаціях. Авіаудару завдали по Комишувасі.

На Придніпровському напрямку наступальних дій не зафіксовано, однак росіяни завдали авіаударів по Ольгівці, Токарівці й Миколаївці.

В Курській області з початку доби українські воїни відбивали 13 штурмових дій окупантів. Окрім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, а також здійснив 247 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Нагадаємо, протягом минулої доби 15 березня на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Зокрема, йшлося про 36 наступальних дій росіян на Покровському напрямку.