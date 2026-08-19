ЗСУ просунулися на одному із напрямків – чи мала успіхи Росія: звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 18 серпня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на півночі Сумської області 17 та 18 серпня, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували в цьому районі. За словами російських мілблогерів, сталося це поблизу Могриці та Садків.

17 та 18 серпня, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували в цьому районі. За словами російських мілблогерів, сталося це поблизу Могриці та Садків. Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області, на напрямку Великого Бурлука , на Куп'янському напрямку , але успіхів не мали.

на напрямку , на , але успіхів не мали. Нещодавно українські війська просунулися на Борівському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, що російські війська завдали удару по українській позиції на північ від Новомихайлівки (на південний схід від Борової), що свідчить про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 серпня, показують, що російські війська завдали удару по українській позиції на північ від Новомихайлівки (на південний схід від Борової), що свідчить про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі. Повідомляється, що українські війська нещодавно очистили Лиман від російських диверсантів. Аналітики пишуть, що окупанти проникли на північний схід та південний схід Лиману протягом останніх кількох місяців, але зараз вони залишаються лише в південно-східному районі, що свідчить про те, що українські війська, ймовірно, очистили північну та центральну частину міста. Російські війська продовжують спроби просування на цьому напрямку і заявляють начебто про захоплення Оріхуватки та Юрківки, чому підтверджень немає.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Російські війська, ймовірно, закріпили деякі позиції в Костянтинівці , куди вони раніше проникли. Геолокаційні кадри, опубліковані між 6 та 18 серпня, свідчать про те, що окупанти розширили передній край зони бойових дій у східній та центральній Костянтинівці.

, куди вони раніше проникли. Геолокаційні кадри, опубліковані між 6 та 18 серпня, свідчать про те, що окупанти розширили передній край зони бойових дій у східній та центральній Костянтинівці. Російські війська нещодавно провели місію з інфільтрації на напрямку Добропілля . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 серпня, показують двох російських військовослужбовців, які піднімають прапори у двох районах Красноподілля після того, що, за оцінками ISW, було місією з інфільтрації росіян.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 серпня, показують двох російських військовослужбовців, які піднімають прапори у двох районах Красноподілля після того, що, за оцінками ISW, було місією з інфільтрації росіян. Окупанти продовжували обмежені наступальні операції на Покровському, Новопавлівському та Олександрівському напрямках 17 та 18 серпня, але не просувалися вперед.

17 та 18 серпня, але не просувалися вперед. Аналогічна ситуація й на Гуляйпільському напрямку . Там українські війська контратакували.

. Там українські війська контратакували. Росія продовжувала наступальні операції на заході Запорізької області 17 та 18 серпня, але не досягла підтверджених просувань.

Нагадаємо, що через посилення російських обстрілів і постійну загрозу для мирного населення у Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію ще з 16 населених пунктів. Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади на Синельниківщині.