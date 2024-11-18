Росіяни оточують Курахове і наступають на ще одній ділянці: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на лінії фронту залишається складною – тривають бої в Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій, Херсонській областях, а також в Курській області Росії. Ворог намагається наступати на різних напрямках.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 11 по 17 листопада, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Диверсія на Чернігівщині

15 листопада російські пропагандисти заявили про нібито захід ворожих військ у село Грем'яч Чернігівської області на кордоні з країною-терористкою. Як доказ пропаганда почала публікувати фото встановленого триколору.

Та як з'ясувалося згодом, росіяни справді планували диверсію, проте свій прапор вони встановили на зруйнованому мосту біля річки Судость неподалік кордону, який пізніше дронами знищили бійці ДПСУ.



Село Грем'яч на Чернігівщині / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян біля Суджі на Курщині

Тривалий час росіяни чинили основний тиск на північну частину плацдарму Сил оборони в Курській області, проте ворог так само активно намагався штурмувати й позиції українських військ поблизу Суджі. Минулого тижня ворог почав активний тиск на південний фланг поблизу міста. У результаті цих дій росіяни змогли просунутися в районі села Плехово, що південніше від міста Суджа.



Ситуація в Курській області / Карта DeepStateMAP

Водночас росіяни тероризують Сумщину, завдаючи ударів по цивільних. Увечері 17 листопада ворог вдарив балістичною ракетою по житловому будинку в місті Суми. Росіяни вбили 11 людей, серед яких 2 дітей. Постраждали 89 людей, а ще понад 400 евакуювали. Попередньо росіяни били балістичною ракетою "Іскандер". 18 та 19 листопада оголошені як дні жалоби в Сумській області.

Прорив росіян у Куп'янськ

13 листопада стало відомо про те, що росіяни здійснили прорив у місто Куп'янськ на Харківщині двома колонами військової техніки. Ворожі колони бійці Сил оборони знищили у місті, а росіяни розбіглися.

Однак в районі Куп'янська окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку міста і просуваються в районі Голубівки. Від передових позицій до околиць Куп'янська відстань скоротилася до 800 метрів. Ворог фактично впритул наближається до Куп'янська.



Ситуація в районі Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Та ще одною складною ділянкою на Харківщині зараз є район сіл Колесниківка – Кругляківка, де росіяни дійшли до річки Оскіл. Минулого тижня росіяни почали штурмові дії на північ від утвореного плацдарму і впритул підійшли до села Глушківка.

Наступ на Кругляківку на півдні не приніс результату ворогу минулого тижня, проте росіяни просунулися поблизу села Берестове, яке окупували раніше.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також на Харківщині тривають бої на півночі в районах Липців та Вовчанська, а також на межі з Луганщиною в районах сіл Вишневе та Першотравневе.

На Заході Луганської області, а також на Лиманському та Сіверському напрямках на Донеччині тривають бої. Основними місцями боєзіткнень є Макіївка, Терни, Білогорівка, Виїмка та Переїзне. Проте лінія фронту на цих напрямках не зазнала змін.

Просування ворога в Часовому Ярі

Тривалий час ситуація на Краматорському напрямку в районі Часового Яру була стабільною – Сили оборони відбивали усі атаки росіян і просувань кілька тижнів там не фіксували. Однак, на жаль, останнім часом ворог посилив тиск і в Часовому Ярі, і південніше в районі Кліщіївки.

Росіянам вдалося просунутися в Жовтневому мікрорайоні міста. Також ворог захопив руїни знищеного раніше села Кліщіївка та просунувся в районі Андріївки.





Ситуація на Краматорському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку та біля Покровська

Тенденція на Торецькому напрямку та північній частині Покровського залишається незмінною – ситуацію вдається стабілізувати зусиллями наших воїнів.

Минулого тижня на Торецькому напрямку не було зафіксовано жодних просувань на північ чи на південь від Торецька. У самому місті збільшилася сіра зона, проте просувань ворога так само не зафіксовано.





Ситуація в Торецьку / Карта DeepStateMAP

В районі Покровська росіяни штурмують позиції Сил оборони в районах Гродівки, Миколаївки, Красного Яру та Лисівки, проте успіху ворог там не має і просувань не зафіксовано.

Битва за Курахове – від Селидового до Вугледара

Найскладнішим напрямком на лінії фронту зараз є Курахівський, проте неабияк ускладнюють її ворожі дії на Покровському напрямку в районі Селидового та на Вугледарському напрямку. Тому розглянемо усе по черзі.

Після окупації Селидового росіяни атакують на два напрямки – південніше на Курахове і північніше – на Покровськ. Минулого тижня окупанти просунулися в районі села Петрівка в напрямку Жовтого. Також росіяни мали успіх в районах Юр'ївки та Новоолексіївки в напрямку села Чумацьке (Пушкіне).

Південніше від Селидового росіяни тиснуть на Сонцівку, просуваються у Новодмитрівці, Вознесенці та Новоселидівці.





Ситуація в районі Селидового / Карта DeepStateMAP

Південніше Новоселидівки – Курахівське водосховище, дамба якого минулого тижня була пошкоджена, що спричинило підняття рівня води у річці Вовча. Зараз водосховище є бар'єром, який не дозволяє росіянам зайти у Курахове з півночі, проте окупанти намагаються просунутися так, аби обійти водосховище і зайти з заходу – тобто оточити місто.

На жаль, минулого тижня росіяни майже повністю захопили село Іллінка та просунулися до Берестків. Очевидно, що Старі Терни – наступна ціль росіян на цій ділянці.

Росіяни намагаються прорватися у місто зі сходу, проте Сили оборони стримують окупантів. Та минулого тижня групі ворожих військ вдалося прорватися в місто і закріпитися в місцевій школі, однак у DeepState кажуть, що росіян у тій школі знищено.

Однак неабияк ускладнює ситуацію прорив росіян у село Дальнє. Це створює загрози тиску на південь Курахового.



Ситуація в Кураховому та на околицях / Карта DeepStateMAP

На Вугледарському напрямку ситуація теж розгортається не найкращим чином, хоч і минулого тижня темпи просувань ворога на цій ділянці були значно меншими за попередні. Окупантам вдалося просунутися в Максимівці та в напрямку села Успенівка, що разом з проривом росіян у Дальнє створює загрози для Сил оборони, які перебувають в районі Ганнівки, Романівки та Єлизаветівки, адже там утворилася "кишеня" і є загроза оточення. Між лініями фронту біля Успенівки та в Дальному становить близько 8 кілометрів.

Ситуація південніше від Курахового / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян на Времівському напрямку

Минулого тижня росіяни розпочали наступ на Времівському напрямку – там, де у 2023 році Сили оборони провели контрнаступ. Атакували росіяни в напрямку трьох населених пунктів – Макарівки та Рівнополя Донецької області та Новодарівки, що у Запорізькій області.

Росіяни підійшли під Новодарівку і частина села у сірій зоні. Рівнопіль, на жаль, росіяни окупували повторно. А щодо Макарівки – росіяни просунулися в напрямку села, однак ближче до кінця тижня Сили оборони відновили свої позиції на цій ділянці.

Відстань від лінії фронту до Дніпропетровської області після просувань росіян в районі Новодарівки скоротилася до 7 кілометрів.





Ситуація на Времівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на Запоріжжі та Херсонщині

У Запорізькій області крім Новодарівки, тривають також бої на Оріхівському напрямку в районі села Роботине. Також збільшилася сіра зона поблизу окупованої Нестерянки.



Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Херсонщині тривають бої між селами Кринки та Козачі Лагері на лівому березі області. Крім того, минулого тижня росіяни активно поширювали інформацію зі скаргами на те, що Сили оборони суттєво збільшили кількість ударів дронами по ворожих позиціях, скупченнях живої сили та боєкомплекту.

Водночас ворог продовжує терор цивільного населення правобережжя області, атакуючи дронами та керованими авіабомбами прибережні населені пункти. Росіяни фактично влаштували полювання на мешканців Херсонської області.

Як би складно не було, очевидно тільки одне – тільки Сили оборони є гарантією миру та спокою на нашій землі, тому підтримка наших воїнів є першочерговим завданням для кожного та кожної з нас. Уранці 17 листопада росіяни здійснили чергову масовану ракетну атаку по українській енергетиці, чим ще раз довели, що вони не відмовляються від намірів знищити та зламати нас. Ми повинні відповісти ворогу. І найменше, що можна для цього зробити, – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.