21 серпня, 07:29
Й Україна, і Росія мали просування на фронті: оновлений звіт та карти ISW
В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 20 серпня. Аналітики також оновили карти бойових дій.
Про це повідомляє ISW.
Як змінилися ситуація на фронті
- Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 серпня, свідчать про просування на півдні та поблизу Покровки.
- Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 19 та 20 серпня, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували. Російський мілблогер 20 серпня заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Тернової.
- Повідомляється, що російські війська посилюють удари в Куп'янському напрямку, ймовірно, готуючись до майбутніх наземних атак. Російські війська атакували на Боровському та Куп'янському напрямках 20 серпня, а українські – контратакували на північ від Куп'янська, але ISW не виявила доказів просування російських військ. Є дані, що російські групи інфільтрації діють у Чернещині, Новоєгорівці, Новосергіївці та Дружелюбівці (усі на південний схід від Борової).
- Росія продовжує використовувати відеозаписи ШІ для створення неправдивих заяв про просування. Зокрема, для перебільшення просування на Борівському напрямку.
Як змінилася ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції на Слов'янському напрямку та тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.
- Українські війська нещодавно просунулися на південь від Добропілля. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно мали успіхи у Водянському.
- Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Покровська, а саме в північно-західній частині Удачного. Вони продовжували обмежені наступальні операції на напрямках Новопавлівки та Олександрівки 19 та 20 серпня, але успіхів не мали.
- Російські війська продовжували наступальні операції на напрямку Гуляйполя та в західній частині Запорізької області 19 та 20 серпня, але не просунулися вперед.
- Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 20 серпня.
Нагадаємо, що командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олег із позивним "Святий" повідомив, що російські війська прагнуть охопити Костянтинівку на Донеччині з двох флангів. Окупанти намагаються інфільтруватися малими групами через зелені насадження та природні укриття, однак українські воїни їх вчасно знищують.