Й Україна, і Росія мали просування на фронті: оновлений звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 20 серпня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Як змінилися ситуація на фронті

Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 серпня, свідчать про просування на півдні та поблизу Покровки.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 19 серпня, свідчать про просування на півдні та поблизу Покровки. Окупанти продовжували наступальні операції на півночі Харківської області 19 та 20 серпня, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували. Російський мілблогер 20 серпня заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Тернової.

19 та 20 серпня, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували. Російський мілблогер 20 серпня заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Тернової. Повідомляється, що російські війська посилюють удари в Куп'янському напрямку , ймовірно, готуючись до майбутніх наземних атак. Російські війська атакували на Боровському та Куп'янському напрямках 20 серпня, а українські – контратакували на північ від Куп'янська, але ISW не виявила доказів просування російських військ. Є дані, що російські групи інфільтрації діють у Чернещині, Новоєгорівці, Новосергіївці та Дружелюбівці (усі на південний схід від Борової).

, ймовірно, готуючись до майбутніх наземних атак. Російські війська атакували на Боровському та Куп'янському напрямках 20 серпня, а українські – контратакували на північ від Куп'янська, але ISW не виявила доказів просування російських військ. Є дані, що російські групи інфільтрації діють у Чернещині, Новоєгорівці, Новосергіївці та Дружелюбівці (усі на південний схід від Борової). Росія продовжує використовувати відеозаписи ШІ для створення неправдивих заяв про просування. Зокрема, для перебільшення просування на Борівському напрямку.

Як змінилася ситуація на фронті / Карти ISW

Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції на Слов'янському напрямку та тактичному районі Костянтинівка – Дружківка .

та . Українські війська нещодавно просунулися на південь від Добропілля . Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно мали успіхи у Водянському.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 серпня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно мали успіхи у Водянському. Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Покровська , а саме в північно-західній частині Удачного. Вони продовжували обмежені наступальні операції на напрямках Новопавлівки та Олександрівки 19 та 20 серпня, але успіхів не мали.

, а саме в північно-західній частині Удачного. Вони продовжували обмежені наступальні операції на напрямках Новопавлівки та Олександрівки 19 та 20 серпня, але успіхів не мали. Російські війська продовжували наступальні операції на напрямку Гуляйполя та в західній частині Запорізької області 19 та 20 серпня, але не просунулися вперед.

та в західній частині 19 та 20 серпня, але не просунулися вперед. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 20 серпня.

Нагадаємо, що командир роти 2-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Олег із позивним "Святий" повідомив, що російські війська прагнуть охопити Костянтинівку на Донеччині з двох флангів. Окупанти намагаються інфільтруватися малими групами через зелені насадження та природні укриття, однак українські воїни їх вчасно знищують.