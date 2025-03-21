Росія активно штурмує Покровський, Торецький та Курський напрямки: зведення Генштабу 21 березня

З початку доби 21 березня на фронті зафіксовано 124 бойових зіткнення. Росія здійснила один ракетний та 60 авіаційних ударів, використавши для цього одну ракету та 86 КАБів.

Також ворог запустив 1038 дронів-камікадзе та здійснив 4895 обстрілів населених пунктів та позицій ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб. Дивіться також Росіянам вдалося форсувати Оскіл: у ЗСУ розповіли, як ворог зміг пройти річку Яка ситуація на фронті На Харківському напрямку Росія здійснила 6 спроб прорвати оборону ЗСУ біля населеного пункту Вовчанськ.

Росія здійснила 6 спроб прорвати оборону ЗСУ біля населеного пункту Вовчанськ. Також 6 атак відбили наші воїни на Куп'янському напрямку біля Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного. Наразі триває ще одне боєзіткнення.

біля Голубівки, Кругляківки, Загризового та Піщаного. Наразі триває ще одне боєзіткнення. 20 російських атак ЗСУ відбили поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Нове, Зелена Долина, Ямполівка, Торське та Іванівки на Лиманському напрямку . Досі тривають 6 боєзіткнень.

. Досі тривають 6 боєзіткнень. На Сіверському напрямку окупанти здійснили 4 наступальні дії біля Білогорівки та Івано-Дар'ївки. Досі тривають 2 бої.

окупанти здійснили 4 наступальні дії біля Білогорівки та Івано-Дар'ївки. Досі тривають 2 бої. На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 3 ворожі спроби просунутися вперед біля Часового Яру, Андріївки та у напрямку Предтечиного. Там триває одне боєзіткнення.

ЗСУ відбили 3 ворожі спроби просунутися вперед біля Часового Яру, Андріївки та у напрямку Предтечиного. Там триває одне боєзіткнення. На Торецькому напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ 18 разів біля Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька. Усі штурми відбито.

росіяни штурмували позиції ЗСУ 18 разів біля Дачного, Дружби, Диліївки та Торецька. Усі штурми відбито. Також інтенсивно атакує Росія на Покровському напрямку . Там було зафіксовано 30 наступальних дій. Найбільшу активність ворог проявив біля населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. Досі продовжуються 3 боєзіткнення.

. Там було зафіксовано 30 наступальних дій. Найбільшу активність ворог проявив біля населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Преображенка, Богданівка, та Андріївка. Досі продовжуються 3 боєзіткнення. На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 8 ворожих атак у напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу. 2 атаки українські воїни досі відбивають.

ЗСУ відбили 8 ворожих атак у напрямку Костянтинополя, Дніпроенергії та Розливу. 2 атаки українські воїни досі відбивають. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 2 російські атаки біля Новосілки та Привільного.

Сили оборони відбили 2 російські атаки біля Новосілки та Привільного. На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

ворог активних наступальних дій не проводив. На Придніпровському напрямку Росія один раз безуспішно намагалася атакувати позиції ЗСУ.

Росія один раз безуспішно намагалася атакувати позиції ЗСУ. На Курському напрямку Сили оборони наразі відбивають 5 атак ворога. Загалом там було зафіксовано 23 боєзіткнення.

Сили оборони наразі відбивають 5 атак ворога. Загалом там було зафіксовано 23 боєзіткнення. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.