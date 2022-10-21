8 відбитих атак ворога та посилення режимних заходів у Білорусі: головне від Генштабу

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників та мирні населені пункти. Водночас у прикордонних районах Білорусі посилили режимні заходи.

У Генштабі розповіли, що загарбники досі намагаються утримати тимчасово захоплені території. Окрім цього, вони зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишаючи спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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ЗСУ відбили 8 атак росіян

За добу 21 жовтня підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів біля:

Тернової Харківської області;

Білогорівки та Золотарівки Луганської області;

Лимана, Соледара, Озарянівки, Одрадівки та Первомайського на Донеччині.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських захисників вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Окрім цього, росіяни б'ють по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільних. Цим вони порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом протягом доби загарбники завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих авіаційних ударів та зенітних керованих ракет постраждали близько 8 населених пунктів, зокрема:

Харків,

Запоріжжя,

Нововоскресенське Херсонської області.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському напрямку ситуація залишається без суттєвих змін. Своєю чергою, на Сіверському та Поліському окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії:

Українське та Гай Чернігівської області,

Покровку, що на Сумщині.

Водночас у Пінському та Столінському районах Білорусі спецслужби посилили режимно-адміністративні заходи. Зокрема, там заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів. Окрім цього, у військових комісаріатах уточнюють особисті дані чоловіків призовного віку, наголошуючи на готовності до виклику.

На інших напрямках російські окупанти здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Білогорівка, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Пречистівка, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активно не наступали. Натомість вони обстріляли райони населених пунктів Времівка, Зелений Гай та Мала Токмачка.

На Південнобузькому напрямку загарбники також атакували військову та цивільну інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що розташовані неподалік лінії зіткнення, зокрема:

Нововоскресенське,

Мирне,

Давидів Брід,

Новогреднєве.

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Українські пілоти завдали 16 ударів

За наявною в Генштабі ЗСУ інформацією, усі органи окупаційної влади у місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня припинили свою діяльність.

Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном. На тимчасово окупованій території Луганської області противник вживає заходів щодо покращення телерадіомовлення,

– мовиться у повідомленні.

Українські захисники 19 жовтня уразили понтонну переправу під Антонівським мостом. Своєю чергою, авіація 21 жовтня завдала 16 ударів. Підтвердилося ураження:

3 опорних пунктів,

10 районів зосередження озброєння та військової техніки,

3 позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили ворожі пункт управління та зенітний ракетний комплекс С-300.

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