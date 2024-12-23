Росія захопила село на Донеччині, ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі: огляд і карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті за 22 грудня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Російській армії вдалося просунутися на деяких напрямках та взяти під контроль одне село на Донеччині, однак багато дії ворога безуспішні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті 22 грудня

У Курській області росіяни дещо просунулися на схід від Кругленького. Також російські війська штурмувати позиції ЗСУ у районі Новоіванівки, Кругленького, Малої Локні, Черкаського Поріччя,

росіяни дещо просунулися на схід від Кругленького. Також російські війська штурмувати позиції ЗСУ у районі Новоіванівки, Кругленького, Малої Локні, Черкаського Поріччя, 22 грудня російські війська продовжили атаки на Харківському напрямку у районах Козачої Лопані, Гоптівки, Глибокого та Високої Яруги, а також біля Стариці та Вовчанська, однак жодних просувань там не підтверджено.

у районах Козачої Лопані, Гоптівки, Глибокого та Високої Яруги, а також біля Стариці та Вовчанська, однак жодних просувань там не підтверджено. Незначне просування ворога, на жаль, є на Куп'янському напрямку у Дворічній на тлі наступу уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Продовжуються атаки також біля Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Загризового, Кругляківки, Степової Новоселівки, Богуславки, Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Надії, Іванівки, Тернів, Дружелюбівки, Торського та Діброви.

у Дворічній на тлі наступу уздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Продовжуються атаки також біля Синьківки, Петропавлівки, Кучерівки, Загризового, Кругляківки, Степової Новоселівки, Богуславки, Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Надії, Іванівки, Тернів, Дружелюбівки, Торського та Діброви. На Сіверському напрямку загарбники вели наступальні операції в районі Серебрянки, Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки, але не просунулися.

загарбники вели наступальні операції в районі Серебрянки, Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки, але не просунулися. Також 22 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Часівярівському напрямку , але жодного підтвердженого просування там також не зробили. Ворог, зокрема, наступав біля самого Часового Яру та біля Ступочок.

, але жодного підтвердженого просування там також не зробили. Ворог, зокрема, наступав біля самого Часового Яру та біля Ступочок. Водночас російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку , зокрема, у північній частині Торецька, в районі Дружби та Сухої Балки.

, зокрема, у північній частині Торецька, в районі Дружби та Сухої Балки. Росіяни 22 грудня просунулися також на Покровському напрямку та захопили населений пункт Даченське. Вони вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Новоукраїнки, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Новооленівки.

та захопили населений пункт Даченське. Вони вели наступальні дії під самим Покровськом, біля Променя, Миролюбівки, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Новоукраїнки, Нововасилівки, Новоєлизаветівки та Новооленівки. Ворожі війська також продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку , але підтверджених наступів не зробили. Намагалися наступати вони під самим Кураховим, а також поблизу Сонцівки, Шевченка, Старих Тернів, Дачного.

, але підтверджених наступів не зробили. Намагалися наступати вони під самим Кураховим, а також поблизу Сонцівки, Шевченка, Старих Тернів, Дачного. 22 грудня російські війська також вели наступ на Вугледарському напрямку в районі Успенівки, Костянтинополя, Янтарного, Розливу, Великої Новосілки, Роздольного, Одрадного, Макарівки, Благодатного, Нескучного, Сторожевого, Времівки, Новосілки. На щастя, там також немає підтверджених наступів.

в районі Успенівки, Костянтинополя, Янтарного, Розливу, Великої Новосілки, Роздольного, Одрадного, Макарівки, Благодатного, Нескучного, Сторожевого, Времівки, Новосілки. На щастя, там також немає підтверджених наступів. ЗСУ відновили втрачені позиції на заході Запорізької області після повідомлень про локалізовані українські наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри за 22 грудня показують, що українська армія відновила втрачені позиції у Кам'янському. Також були атаки росіян поблизу П'ятихаток та Новоандріївки.

Ситуація на фронті за 22 грудня / Карти ISW