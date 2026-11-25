В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 24 листопада. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW. Яка ситуація на фронті 23 та 24 листопада російські війська продовжували наступальні дії на півночі Сумської області , проте не досягли просування, оскільки українські сили здійснили контратаку на північний схід від міста Суми.

, проте не досягли просування, оскільки українські сили здійснили контратаку на північний схід від міста Суми. Останнім часом українські сили просунулися вперед або утримали свої позиції на північний схід від Харкова . Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 23 листопада, російські війська завдали удару по позиції українських сил у західній частині населеного пункту Вовчанські Хутори; це свідчить про те, що українські війська нещодавно просунулися або утримують позиції в західній частині цього села.

. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 23 листопада, російські війська завдали удару по позиції українських сил у західній частині населеного пункту Вовчанські Хутори; це свідчить про те, що українські війська нещодавно просунулися або утримують позиції в західній частині цього села. Російські війська використовують матеріали, ймовірно, створені або змінені за допомогою штучного інтелекту, щоб стверджувати про утримання позицій на напрямку Великого Бурлука у відповідь на нещодавню українську операцію "Ведмежий капкан". 23 листопада російське угруповання військ "Північ" оприлюднило відео (геолоковане 24 листопада), на якому, як стверджується, підрозділи 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії піднімають прапор на західній околиці Вільхуватки (на північний схід від Великого Бурлука). Інститут вивчення війни має підстави вважати, що це відео може бути створене або змінене за допомогою ШІ. Ситуація на фронті / ISW 24 листопада низка російських "воєнкорів" і джерело, що висвітлює діяльність російського угруповання військ "Захід", повідомили, що російські сили продовжували наступальні дії в районі Куп'янська. Однак Інститут вивчення війни не виявив доказів, які б свідчили про просування російських військ.

Однак Інститут вивчення війни не виявив доказів, які б свідчили про просування російських військ. 23 та 24 листопада російські війська зосередили наступальні дії на північний схід від Лимана та в напрямку самого міста, проте просунутися їм не вдалося.

та в напрямку самого міста, проте просунутися їм не вдалося. 24 листопада російські "воєнкори" стверджували, що російські війська продовжували наступальні дії на схід і південний схід від Слов'янська , проте ISW не зафіксував жодних доказів просування російських сил.

, проте ISW не зафіксував жодних доказів просування російських сил. 23 та 24 листопада російські війська проводили обмежені наступальні дії поблизу Костянтинівки , а також на захід і північ від неї, проте не просунулися вперед.

, а також на захід і північ від неї, проте не просунулися вперед. Окупанти продовжували наступальні дії й на Добропільському напрямку , проте просування не досягли.

, проте просування не досягли. У ніч із 23 на 24 листопада українські війська завдали удару по російській переправі на Новопавлівському напрямку через річку Вовча поблизу Новоукраїнки. Цей удар, ймовірно, мав на меті послабити здатність російських військ постачати підрозділи на передовій, а також ускладнити для них проведення операцій із перетину річки.

через річку Вовча поблизу Новоукраїнки. Цей удар, ймовірно, мав на меті послабити здатність російських військ постачати підрозділи на передовій, а також ускладнити для них проведення операцій із перетину річки. Нещодавно російські війська здійснили спробу проникнення на південь від Олександрівки . Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 23 листопада, українські сили завдали удару по зайнятій росіянами будівлі в центрі Данилівки – подія, яка, за оцінкою ISW, стала наслідком російської операції з проникнення.

. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 23 листопада, українські сили завдали удару по зайнятій росіянами будівлі в центрі Данилівки – подія, яка, за оцінкою ISW, стала наслідком російської операції з проникнення. Міністерство оборони Росії продовжує робити вкрай перебільшені заяви про просування на Гуляйпільському напрямку . 24 листопада російське оборонне відомство стверджувало, що російські війська захопили Барвінівку (розташовану на північний захід від Гуляйполя, приблизно за 13 кілометрів від найвіддаленішої точки російського просування). Російські "воєнкори" приписали це "захоплення" Барвінівки підрозділам 5-ї окремої гвардійської танкової бригади. Ця остання заява міноборони Росії є частиною тривалої російської кампанії в інформаційно-психологічній сфері, спрямованої на те, щоб зобразити російське просування як масштабне й повсюдне.

. 24 листопада російське оборонне відомство стверджувало, що російські війська захопили Барвінівку (розташовану на північний захід від Гуляйполя, приблизно за 13 кілометрів від найвіддаленішої точки російського просування). Російські "воєнкори" приписали це "захоплення" Барвінівки підрозділам 5-ї окремої гвардійської танкової бригади. Ця остання заява міноборони Росії є частиною тривалої російської кампанії в інформаційно-психологічній сфері, спрямованої на те, щоб зобразити російське просування як масштабне й повсюдне. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська продовжували наступальні дії на захід і північний захід від Оріхова , проте ISW не виявив доказів, які б свідчили про просування російських сил.

, проте ISW не виявив доказів, які б свідчили про просування російських сил. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 24 листопада. Нагадаємо, що на Харківщині в межах операції "Ведмежа пастка" вдалося звільнити понад 200 квадратних кілометрів території.