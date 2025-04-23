24 квітня, 11:41
Росія активно атакує на фронті, найскладніше під Торецьком і Покровськом: карти ISW за 23 квітня
Основні тези
- Російські війська активно атакують на кількох напрямках, включаючи Торецьк і Покровськ, але не мають значних успіхів у просуванні.
- ЗСУ здійснюють контратаки на різних ділянках фронту і теж мають деякі просування.
В Інституті вивчення війни увечері 23 квітня опублікували звіт щодо ситуації на фронті. Аналітики також оновили карти бойових дій.
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Яка ситуація на фронті
- Росіяни нещодавно просунулися біля міжнародного кордону в Курській області. Геолокаційні кадри за 22 квітня показують, що є просування ворога на південь від Гуєво. Також 22 і 23 квітня тривали бої в Олешні та Горналі.
- 23 квітня на північному заході Бєлгородської області поблизу Поповки та Демидівки також тривали бої. Росіяни повідомляли про контратаки ЗСУ.
- На півночі Сумської області тривають позиційні бої.
- 23 квітня російські війська продовжували обмежені наступальні дії й на півночі Харківської області в районі Липців, Вовчанських Хуторів і Вовчанська, але не просунулися там.
- Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземні удари на Куп'янському напрямку 23 квітня.
- ЗСУ наступали на Ізюмському напрямку біля Борової, але просування останнім часом не було. На початку квітня українські сили незначно просунулися від Надії. Водночас росіяни продовжували наземні атаки поблизу Загризового, Нової Кругляківки, біля Надії, Ольгівки, Новосергіївки та Греківки.
- 23 квітня окупанти продовжили наземні атаки на Лиманському напрямку в районі Катеринівки, Новомихайлівки, Нового, Рідкодубів, Мирного та Колодязів, а також у напрямку Зеленої Долини, Глущенкового, Нового Миру, поблизу Торського, але не просунулися там.
- Загарбники також продовжили наступ на Сіверському напрямку в районі Григорівки, Білогорівки, Верхньокам'янського, але безуспішно. Росіяни стверджували, що ЗСУ контратакували біля Григорівки.
- Ворог продовжував наступальні дії на Часівярському напрямку, просувань немає. Війська Росії наступали в самому Часовому Яру, у напрямку Майського, поблизу Ступочок і Білої Гори.
- Українські та російські сили нещодавно просунулися на Торецькому напрямку: ЗСУ мають просування у західному Торецьку, а росіяни нещодавно захопили Суху Балку і просунулися вздовж породного відвалу в північній частині Торецька та на північний захід від Леонідівки. Також ворог наступав біля самого Торецька, в районі Дачного, Диліївки, Дружби, Кримського, Петрівки, Леонідівки, Романівки та Щербинівки.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Окупанти нещодавно мали просування на Покровському напрямку. Йдеться про вулицю Московську в центрі Тарасівки. Також російські війська наступали в районі Березівки, Нової Полтавки, Водяного Другого, Старої Миколаївки, Малинівки, Новоторецького, Єлизаветівки, Водяного Другого, Зеленого Поля, Калинового, Миролюбівки, Лисівки, Новоукраїнки, Шевченка, Відродження, Звірового, Удачного і Котлиного.
- 23 квітня російська армія продовжувала наступати на Новопавлівському напрямку на саму Новопавлівку, біля Успенівки, Новомиколаївки, Новоолександрівки, на Новосергіївку, біля Преображенки, Котлярівки, Надіївки, Троїцького, але без успіхів.
- Російські війська нещодавно просунулися на Курахівському напрямку на північний захід від Розливу. Також атакували в районі Андріївки, Олексіївки, Костянтинополя, Багатиря, Розливу та Орадного. Російські мілблогери стверджували, що ЗСУ контратакували біля Багатиря та Орадного.
- 23 квітня російські війська продовжували наступальні дії й на Великоновосілківському напрямку біля Привільного, Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Новодарівки, Рівнополя і на Новопіль, але підтверджених просувань немає. Росіяни також заявляли, що ЗСУ контратакували біля Вільного Поля.
- Росія продовжувала наступальні дії на заході Запорізької області біля Малої Токмачки, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Щербаків, Малих Щербаків, просувань немає. Також повідомляли окупанти про контратаки ЗСУ біля П'ятихаток,
- 22 і 23 квітня ворог наступав на Оріхівському напрямку, а саме на південний схід від Оріхова.
- Про наземні дії на Херсонському напрямку 23 квітня не повідомлялося.