ЗСУ звільнили село на Сумщині, а окупанти просунулися на 4 напрямках: огляд фронту ISW

Окупанти продовжують атакувати на різних ділянках фронту. Втім, Сили оборони України дають відсіч ворогу та мають деякі успіхи на фронті.

На жаль, російська армія також мала просування. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Важливо У ЗСУ успіх на Сумщині, у Росії – нова ціль на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на фронті зараз

Аналітики ISW опублікували оновлений звіт щодо подій на фронті. Так, російська армія намагалася проводити наступальні операції на Курщині, проте успіху не мала. Водночас на цій ділянці ЗСУ також завдали контрудару, але суттєвих змін не зафіксовано.

Водночас Україна мала успіх на Сумському напрямку. Так, в ISW підтвердили, що ЗСУ звільнили село Андріївка, а також просунулися на північ від Кіндратівки.



Що відбувається на Сумщині та Курщині / Карта ISW

На Харківщині російська армія продовжує атакувати та не полишає спроб просунутися. Аналітики ISW зауважили, що окупанти стали активнішими в районі Вовчанська, однак суттєвих змін на лінії розмежування не зафіксовано.

Водночас ворог мав просування на Куп'янському напрямку. За даними ISW, російські військові просунулися поблизу Дворічної.



Бої на Харківщині / Карта ISW

Також окупанти просунулися в напрямку Борової. Про це свідчать нові геолокаційні кадри.

Водночас російська армія намагалася наступати на Лиманському, Сіверському напрямках та поблизу Часового Яру, але успіху не мала. Окупанти також продовжували наступальні операції на Торецькому напрямку, проте також не мали просувань.

Що відбувається на фронті – більше у галереї

Окупанти продовжують атакувати на Покровському напрямку, де, на жаль, мають просування. Так, геолокаційні кадри від 23 червня свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Удачного.



Бої під Покровськом / Карта ISW

Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Згідно з геолокаційними кадрами від 23 червня, ворог мав успіх на південь від Веселого.



Бої на Новопавлівському напрямку / Карта ISW

Окупанти продовжували наступальні операції у напрямку Великої Новосілки, Гуляйполя та на заході Запорізької області. Проте російська армія не мала успіху. Також безуспішними залишилися ворожі спроби просунутися на Херсонщині.