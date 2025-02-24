На фронті понад 90 атак, найгарячіші бої на Покровському та Новопавлівському напрямку, – Генштаб

Українські захисники продовжують давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Загалом від початку доби на фронті відбулося 92 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. До теми За добу відбулося 80 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку, – зведення Генштабу Яка ситуація на фронті на вечір 24 лютого На Харківському напрямку наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу. На Куп'янському напрямку противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають. На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

з початку доби російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка. На Краматорському напрямку наразі зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

наразі зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок. На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського. На даний час продовжуються три боєзіткнення. Від початку цієї доби, на Покровському напрямку , росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

, росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли. На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Гуляйполе.

наші оборонці відбили одну атаку поблизу Новополя. Авіаційного удару керованими бомбами зазнав населений пункт Гуляйполе. На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, атакував в напрямку Кам'янського.

противник, за підтримки авіації, атакував в напрямку Кам'янського. На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове.

наші війська відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Садове. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку , де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них – із РСЗВ.

, де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них – із РСЗВ. На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив.

противник наступальних дій не проводив. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.