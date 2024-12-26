Росіяни штурмують Покровськ та намагаються просунутися біля Курахового: карта фронту 26 грудня

Росія продовжує наступати на українські міста й села та знищувати все на своєму шляху. Проте Сили оборони України мужньо протистоять ворогу та не дозволяють захоплювати нові території.

За минулу добу на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни тричі атакували українські позиції в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби відбулося сім російських атак. Сили оборони відбивали штурмові дії російської армії неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Росіяни намагаються реалізувати свою чисельну перевагу.

На Лиманському напрямку окупанти атакували українські позиції 26 разів та намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивитися на карті

На Сіверському напрямку ворог двічі наступав в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни 11 разів атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів атакували українські позиції неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових дій росіян у бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Проте російська армія продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Росіяни атакують поблизу Покровська: дивитися на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі українські позиції зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу росіян. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.

Окупанти намагаються просунутися біля Курахового: ситуація на карті

На Времівському напрямку російська армія 35 разів штурмувала в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.

Росіяни штурмують Времівський напрямок: дивитися на карті

На Гуляйпільському напрямку в районі населеного пункту Білогір’я росіяни один раз намагалися прорвати українську оборону.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили три наступальні дії російської армії.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.

На Курському напрямку за минулу добу росіяни здійснили 440 обстрілів. Українським захисникам вдалося відбити 26 штурмових дій окупантів.