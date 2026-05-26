Наступ Росії значно сповільнюється: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. Водночас темпи просування окупантів залишаються обмеженими, а українські сили контратакують.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Якою є ситуація на фронті?

Російське командування намагається підтримувати постійний тиск по всій лінії фронту – від Харківщини та Сумщини до Донеччини й Запорізької області. Основна мета Кремля залишається незмінною: виснажити українські сили, змусити Київ перекидати резерви між напрямками та створити передумови для подальших локальних проривів.

Водночас ISW наголошує, що Росія не демонструє швидких оперативних успіхів, а багато атак мають характер виснажувальних штурмів малими групами.

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку російські сили продовжують спроби розширити плацдарми вздовж річки Оскіл та створити умови для напівоточення міста. Окупанти намагаються закріпитися на західному березі водойми, використовуючи піхотні штурмові групи та масоване застосування FPV-дронів.

Водночас українські сили проводять контратаки та операції із зачистки окремих позицій, що ускладнює просування росіян. Аналітики ISW зазначають, що Росія вже тривалий час не може досягти вирішального прориву на цьому напрямку, попри постійне перекидання резервів.

Крім того, логістика окупантів у районі Куп’янська залишається вразливою для українських ударів.

Торецький напрямок

У районі Торецька російські війська продовжують штурмові дії після тривалих боїв за міську агломерацію. Окупанти намагаються використати зруйновану інфраструктуру та щільну забудову для поступового просування вперед невеликими групами.

Цей напрямок залишається одним із ключових для російського командування, оскільки він відкриває можливості для тиску на Костянтинівку та подальшого просування вглиб Донеччини. Попри інтенсивність штурмів, війська ворога зазнають значних втрат і не демонструють швидкого темпу наступу.

Покровський напрямок

Покровський напрямок залишається одним із центральних театрів бойових дій на Донеччині. Російські війська продовжують спроби розвивати наступ після багатомісячної кампанії в районі Покровська та Мирнограда.

ISW зазначає, що після захоплення частини територій окупанти не змогли реалізувати швидкий оперативний прорив на захід від міста. Наразі росіяни намагаються тиснути на українську оборону через постійні атаки малими штурмовими групами, комбінуючи їх із масованими ударами безпілотниками та авіацією.

ЗСУ, своєю чергою, продовжують стримувати наступ і завдавати втрат російським підрозділам, які стикаються з проблемами виснаження та логістики.

Сумський та Курський напрямки

На прикордонні Сумської області та в районі Курської області Росії тривають взаємні удари та локальні бойові дії. Українські сили й надалі намагаються порушувати російську логістику та утримувати напругу в прикордонних районах.

Армія ворога, своєю чергою, посилює оборону та застосовує дрони на оптоволокні, які складніше придушувати засобами РЕБ.

Харківський напрямок

На півночі Харківської області російські війська продовжують тиснути поблизу прикордонних районів, однак масштабного прориву не досягли.

Росія прагне утримувати загрозу нового наступу на Харківщині, щоб змушувати Україну тримати значні сили на цій ділянці. Українські військові укріплюють оборонні рубежі та активно використовують артилерію й дрони для знищення російських штурмових груп.

Окупанти регулярно обстрілюють прикордонні населені пункти, намагаючись ускладнити логістику та евакуацію цивільного населення. Водночас ISW не бачить ознак того, що Росія наразі здатна провести масштабну операцію із захоплення Харкова.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку ситуація залишається напруженою, однак лінія фронту суттєво не змінилася. Російські війська продовжують локальні штурми та активно застосовують дрони для ударів по українських позиціях і логістиці.

ЗСУ завдають ударів по тилових об’єктах окупантів та намагаються порушувати постачання боєприпасів і пального.

Ситуація на різних напрямках фронту / Карти ISW

Як оцінює ситуацію на фронті Зеленський?

Зеленський заявив, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті та посилити власні позиції. За його словами, важливу роль у цьому відіграли безпілотники, сучасні технологічні рішення та санкції проти Росії, які б’ють по її військовому потенціалу.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує активну оборону, хоча ситуація на передовій залишається складною. Водночас Зеленський підкреслив, що у 2026 році українська армія демонструє кращі результати, ніж раніше. Президент також зауважив, що успіхи ЗСУ підтверджують навіть російські воєнкори, які дедалі частіше критикують ситуацію для окупаційних військ.

Окремо глава держави розповів про переговори із західними партнерами щодо посилення української ППО та захисту неба. За словами Зеленського, тривалий час не було прогресу у питанні отримання від США антибалістичних систем, однак діалог у цьому напрямку триває.