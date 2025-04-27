Окупанти мали успіх на 4 напрямках фронту, зокрема Бєлгородському: огляд фронту від ISW

Російські загарбники продовжують наступати по всьому фронту, намагаючись вибити наших військових з позицій. Подекуди окупанти мають частковий успіх у просуваннях на лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Активні ворожі наступи на Покровському напрямку не припиняються: звіт Генштабу за 26 квітня

Що відбувалося на фронті останнім часом

Щодо ситуації у Курській області ISW подало лише інформацію, яку публікували російські ЗМІ із заявою Герасимова щодо "витіснення українських військ із регіону", а також спростування від Генштабу ЗСУ. Водночас про зміни на фронті аналітики нічого не зазначали.

ISW подало лише інформацію, яку публікували російські ЗМІ із заявою Герасимова щодо "витіснення українських військ із регіону", а також спростування від Генштабу ЗСУ. Водночас про зміни на фронті аналітики нічого не зазначали. Російські війська, ймовірно, захопили Попівку під час продовження боїв на північному заході Бєлгородської області 26 квітня.

26 квітня. Росіяни продовжували наземні атаки в Сумській області , але жодного підтвердженого просування не досягли.

, але жодного підтвердженого просування не досягли. Ні російські, ні українські сили 26 квітня не повідомляли про наземні дії на півночі Харківської області .

. Російські війська продовжили наступ на Куп'янському напрямку , але не мали підтверджених просувань.

, але не мали підтверджених просувань. Також окупанти не просунулися біля Борової, а також на Лиманському, Сіверському, Торецькому напрямках, і поблизу Часового Яру.

Яка ситуація на фронті станом на 27 квітня / Карти ISW

ЗСУ просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Миколаївки (на південний схід від Покровська).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Миколаївки (на південний схід від Покровська). Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 квітня, показують, що окупанти нещодавно мали успіх на північний схід і північний захід від Надіївки .

. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 квітня, показують, що окупанти нещодавно мали успіх на північний схід і північний захід від Надіївки Росіяни нещодавно просунулися на Курахівському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Багатиря (на південний захід від Курахового).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Багатиря (на південний захід від Курахового). Російські війська незначно просунулися на напрямку Великої Новосілки . Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Вільного Поля (на північний захід від Великої Новосілки).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Вільного Поля (на північний захід від Великої Новосілки). 26 квітня ворог продовжував наступальні дії на заході Запорізької області , але не просунувся.

, але не просунувся. Російські війська вели обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку.

Отже, підсумовуючи, можна зауважити, що українські військові мали успіх на Покровському напрямку. Водночас окупанти просунулися у Бєлгородській області, а також Новопавлівському, Курахівському напрямках та поблизу Великої Новосілки.