ЗСУ контратакують на багатьох напрямках фронту, ламаючи плани Росії: звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 29 вересня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW. Яка ситуація на фронті Нещодавно російські війська здійснили операцію з проникнення на північний захід від міста Суми. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 27 вересня, українські сили завдали удару по російській позиції на захід від Харківки, після того, як, за оцінкою ISW, там відбулася російська операція з проникнення. Також нещодавно окупанти здійснили операції з проникнення на півночі Харківської області . Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 28 вересня, українські сили завдали удару по зайнятій росіянами будівлі в центрі Токарівки. Цьому передувала російська операція з проникнення, як оцінює ISW.

. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 28 вересня, українські сили завдали удару по зайнятій росіянами будівлі в центрі Токарівки. Цьому передувала російська операція з проникнення, як оцінює ISW. 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Великого Бурлука , проте не досягли підтвердженого просування.

, проте не досягли підтвердженого просування. Росіяни продовжували наступальні дії й на Куп'янському напрямку , але не просунулися, оскільки українські сили здійснили контратаку на південний схід від Куп'янська.

, але не просунулися, оскільки українські сили здійснили контратаку на південний схід від Куп'янська. Безуспішними були наступальні дії ворога на напрямку Борової .

. 27 і 28 вересня Росія продовжувала наступальні дії й на Лиманському тактичному напрямку , але не просунулася, оскільки українські сили здійснили контратаку в цьому районі. Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ намагаються відтіснити російські війська за річку Жеребець.

, але не просунулася, оскільки українські сили здійснили контратаку в цьому районі. Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ намагаються відтіснити російські війська за річку Жеребець. Продовжувалися наступальні дії ворога також на схід від Слов'янська в напрямку Миколаївки, але не окупанти просунулися, оскільки українські сили контратакували в цьому районі. Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ активно просуваються в напрямку Рай-Олександрівки (на південний схід від Миколаївки), але ще не зачистили ліс на північ від цього населеного пункту, звідки російські війська ведуть наступ на Миколаївку. Як змінилася ситуація на фронті / ISW Росіяни визнають присутність українських сил у районі Часового Яру . Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер 27 вересня заявив, що українські сили продовжують проникати до міста через Миколаївку (розташовану безпосередньо на захід від Часового Яру) і що сама Миколаївка є спірною "сірою зоною". Окрім того, нещодавно українські сили просунулися в південно-західній частині Часового Яру; ймовірно, російські війська не утримують там суцільних позицій – ані в Миколаївці, ані в Подільському (на захід від Миколаївки).

. Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер 27 вересня заявив, що українські сили продовжують проникати до міста через Миколаївку (розташовану безпосередньо на захід від Часового Яру) і що сама Миколаївка є спірною "сірою зоною". Окрім того, нещодавно українські сили просунулися в південно-західній частині Часового Яру; ймовірно, російські війська не утримують там суцільних позицій – ані в Миколаївці, ані в Подільському (на захід від Миколаївки). Ймовірно, ЗСУ вибили російські диверсійно-розвідувальні групи з позицій на південний захід від Дружківки . Українські сили могли контратакувати, зокрема, з напрямку Райського в бік Петрівки й Торецького.

. Українські сили могли контратакувати, зокрема, з напрямку Райського в бік Петрівки й Торецького. 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на тактичному напрямку Добропілля , проте підтвердженого просування зафіксовано не було.

, проте підтвердженого просування зафіксовано не було. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському напрямку 28 вересня.

28 вересня. Російські війська продовжували наступальні дії на Олександрівському напрямку 27 і 28 вересня, але не просунулися вперед через контратаки українських сил.

27 і 28 вересня, але не просунулися вперед через контратаки українських сил. Аналогічною була ситуація на Гуляйпільському напрямку .

. Окрім того, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова . Російські війська завдали удару по українській позиції на південь від Малої Токмачки, що свідчить про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі.

. Російські війська завдали удару по українській позиції на південь від Малої Токмачки, що свідчить про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Херсонському напрямку 28 вересня. Нагадаємо, що державні прапори України знову замайоріли у ще 5 населених пунктах Донеччини. Українським військовим їх вдалося звільнити під час третього етапу спецоперації "Вівальді". Військовослужбовці повернули населені пункти Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка та Новомихайлівка, я