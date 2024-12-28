Ворог просунувся біля Покровська, Торецька та інших міст: огляд фронту від ISW

Російські військові мають успіхи на окремих ділянках фронту. Водночас українські сили подекуди відновили втрачені позиції на тлі продовження наступальних операцій ворога

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Там переважно зосередили увагу на боях, які відбулися впродовж 27 грудня.

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Операція у Курській області

Впродовж 27 грудня бої тривали в межах основного українського виступу в Курській області, підтвердженого просування наразі немає, хоч і є повідомлення від наших захисників щодо захоплення невизначеної позиції у цьому районі.

За словами аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, показують, що українські сили відбили російську механізовану атаку на захід від Малої Локні.



Ситуація у Курській області / Інфографіка ISW

Харківська область

Російські війська продовжили наземні атаки на Харківському напрямку протягом 27 грудня, проте поки підтверджених наступів ворога не було. Окупанти проводили наступальні операції на північ від міста Харкова біля Липців і на північний схід від міста Харкова поблизу Стариці та Вовчанська.



Ситуація у Харківській області / Інфографіка ISW

Луганська область

ISW оцінює, що російські війська захопили Лозову приблизно 24 грудня, але не помітили візуальних доказів того, що російські сили діють в Іванівці чи в південно-західній частині Загризового. Зараз окупанти намагаються дістатися до Дворічної, що на північний схід від Куп’янська, і переправитися через річку Оскіл.

Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська поблизу Західного; на південний схід від Куп'янська біля Лозової, Кругляківки, Богуславаки, Піщаного, Нової Крухляківки; на захід від Сватового біля Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Надії.

Також хотіли просунутися на південний захід від Сватового біля Ковалівки, Чернещини, Новосергіївки, Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки й Тернів; на захід від Кремінної біля Торського і Зарічного; на південний захід від Кремінної біля Діброви, Платонівки та Серебрянського лісу.



Ситуація у Луганській області / Інфографіка ISW

Донецька область

Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на тлі продовження наступальних операцій Росії на Сіверському напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, свідчать про те, що українські сили нещодавно просунулися до бурелому на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська.

Протягом 26 і 27 грудня російські війська продовжували атаки на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та в напрямку Виїмки. Російські війська також продовжували наступ у напрямку Часів Яр, але 27 грудня не зробили жодного підтвердженого просування.



Ситуація у Часовому Яру / Інфографіка ISW

Російські війська нещодавно просунулися в Торецькому напрямку під час продовження наступальних операцій 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані між 25 і 27 грудня, свідчать про те, що російські війська незначно просунулися до вулиці Саратовської в північній частині Торецька.

Також це сталося до центрального ринку та вулиці Гірничорятувальної в центрі населеного пункту та по вулиці Хижняка в західному Торецьку. Протягом 26 і 27 грудня російські війська продовжували наступати на сам Торецьк, на північний схід від Торецька в районі Диліївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки



Ситуація у Торецьку / Інфографіка ISW

Також окупанти просунулися на південь від Покровська на тлі триваючих наступальних операцій на Покровському напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до східної Новоєлизаветівки, що на південь від Покровська.

Ворог наступав під самим Покровськом; на північний схід від Покровська біля Воздвиженки та Миролюбівки; на схід від Покровська біля Променя; на південний схід від Покровська біля Лисівки та біля низки інших населених пунктів.



Ситуація у Покровську / Інфографіка ISW

Противник протягом 27 грудня наступав на Курахівському напрямку. Загарбники продовжували наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового біля Слов'янки й Петропавлівки та в напрямку Андріївки; на захід від Курахового біля Дачного; і на південь від Курахового біля Дальнього 26 і 27 грудня.

Водночас окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Вугледару на тлі триваючих наступальних операцій у Вугледарському напрямку 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в полях на південний схід від Розлива.

В період з 26 до 27 грудня російські війська продовжували штурм на північний захід від Вугледара поблизу Костянтинопольського, Успенівки, Янтарного, Сухих Ял, Зеленівки, Костянтинополя та Розлива.

Ситуація у Донецькій області / Інфографіка ISW

Крім вищезгаданого, росіяни мають просування на південний захід від Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Времівки.

Впродовж 26 і 27 грудня росіяни продовжували наступ на північний схід від Великої Новосілки біля Роздольного; на північ від Великої Новосілки біля Нових Комарів; і на південний захід від Великої Новосілки поблизу Времівки та Новодарівки.

Що відбувається у Донецькій області / Інфографіка ISW

Запорізька область

Протягом 26 і 27 грудня російські війська продовжували наступати на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки та Кам’янського, що на північний захід від Роботиного та на південь від міста Запоріжжя.



Ситуація на Запоріжжі / Інфографіка ISW

Херсонська область

Також окупанти продовжували наступ на островах у дельті Дніпра, намагаючись захопити острів Козацький, що на північ від Херсона, а також атакували острів Великий Потьомкін, що на південь від Херсона.