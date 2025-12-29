Росія знову просунулася на деяких напрямках: оновлені карти ISW за 28 грудня

На жаль, у Росії були просування на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW .

27 та 28 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях. Просувань немає.

Наступальні операції ворога продовжилися й на півночі Харківської області, але безуспішно. Окупанти атакували поблизу Прилипок, Вовчанських Хуторів, Стариці, Вільчі, Вовчанська, Ізбицького та Лимана, а також у напрямку Семенівки.

Російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука 27 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Вони атакували у напрямку Григорівки.

28 грудня росіяни продовжували безуспішні наступальні операції на Куп'янському напрямку. Вони атакували поблизу самого Куп'янська, у напрямку Малої Шапківки, Петропавлівки, Піщаного.

Окупаційна армія продовжувала наступальні операції на південний схід від Борової у напрямку Дружелюбівки 26 та 27 грудня, але не просунулися вперед.

Російські війська продовжували наступальні операції також на напрямку Слов'янськ – Лиман 28 грудня, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Середнього, Дробишева, у напрямку Олександрівки, Ставків, поблизу Мирного, Зарічного.

Намагалися росіяни наступати також на Сіверському напрямку 28 грудня, але не досягли підтвердженого просування. Вони атакували поблизу самого Сіверська, Озерного, Закітного, Ямполя, Діброви, Серебрянки, Свято-Покровського, Васюківки, Різниківки та у напрямку Бондарного.

28 грудня російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на тактичному напрямі Костянтинівка – Дружківка. Вони атакували біля самої Костянтинівки, Міньківки, Предтечиного, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, у напрямку Берестка, Яблунівки, на Степанівку, біля Русиного Яру, Софіївки.

Окупанти продовжили наступальні операції на Добропільському напрямку 28 грудня, але не досягли підтвердженого прогресу. Атаки були у напрямку Кучерового Яру, Шахового, Нового Шахового, Нового Донбасу, поблизу Дорожнього.