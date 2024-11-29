Окупанти намагаються прорватися до Покровська: карта бойових дій 29 листопада

Російські війська продовжують штурмувати мало не на всіх ділянках фронту, щоб прорвати оборону українських захисників. Найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

Передає 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Тихе та Глибоке. До того ж, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, скинувши 4 керовані авіаційні бомби.

Окупанти атакують на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 25. Сили оборони відбивали атаки в районах Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Ворог завдав авіаудару трьома КАБ по населеному пункту Куп’янськ.

Росіяни активізувалися на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська зупинили шість атак противника в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів. Ударів штурмової та бомбардувальної авіації зазнали райони Іванівки та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів трьома КАБ в районі Закітного.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець п’ять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

П’ять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк та Диліївка. Водночас противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 61 ворожу атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. П’ять керованих авіаційних бомб ворог скинув на населені пункти Миролюбівка, Даченське та Лисівка.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне, де окупанти 43 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Ворог тисне на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 20 спроб захопити наші позиції неподалік населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Новопіль, Розлив, Роздольне, Сухі Яли та Новодарівка.

Росіяни атакували на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив, проте завдав ракетного удару трьома крилатими ракетами в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безрезультатні наступальні дії.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 19 авіаційних ударів із застосуванням 30 керованих авіаційних бомб.

Яка ситуація в Курській області: дивіться на карті