Окупанти сповільнюються та відступають: чому Путін досі вірить в успіхи на фронті

Російському диктатору, імовірно, подають спотворену картину ситуації на фронті в Україні. Через це Путін може отримувати перебільшені дані про нібито просування його військ, зокрема щодо окупації окремих населених пунктів у Запорізькій області.

Про це йдеться у новому матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Чому Путін вірить в успіхи російської армії?

У своїх звітах Путіну росіяни домалювали вже захоплені населені пункти у Запорізькій області, до частини з них окупанти не підійшли й близько, серед "звільнених" – легендарна Мала Токмачка.

Диктатор переконаний, що російська армія має реальні результати на полі бою та вважає її успіхи значно більшими, аніж вони є насправді.

Таку спотворену та брехливу інформацію передає лідеру військове командування російської армії.

Так, один з українських OSINT-аналітиків опублікував карту міністерства оборони Росії за 9 квітня. На ній зображена російська версія лінії фронту на заході Запорізької області – тобто, на Оріхівському напрямку. Аналітики ISW вважають цю карту автентичною.

Російські генерали на карті як окуповані Росією території позначили низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема Приморське, Степногірськ, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Малі Щербаки та Щербаки. Також до захоплених територій віднесли частину Оріхова, а ще Новоданилівку, Малу Токмачку та Білогір'я.

В ISW вважають, що заяви російського командування про просування в Запорізькій області можуть бути перебільшеними. Там звернули увагу, що ще 21 квітня Валерій Герасимов повідомляв про нібито захоплення Веселянки та просування до Запорожця, хоча ці дані викликають сумніви.

Станом на 9 квітня ISW не виявила доказів проникнення російських військ або просування до Оріхова, Річного, Веселянки, Запорожця або Запасного. Станом на 9 квітня ISW виявила докази того, що російські війська увійшли (шляхом проникнення або просування), але не захопили Приморське, Степногірськ, Малі Щербаки, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Білогір'я,

– спростували аналітики брехню росіян.

Станом на 28 травня аналітики також не знайшли доказів присутності російських військ у Річному, Веселянці або Запасному, а також їх проникнення чи просування до Оріхова.

Росіяни, за офіційними даними, перебувають щонайменше за три кілометри від Оріхова.

Росіяни брешуть про свої просування вже не вперше

Аналітики підмітили, що російське командування також перебільшувало свої досягнення у районі Куп'янська з кінця літа 2025 року. В ISW вважають, що Росія систематично викривляє "геометрію поля бою" на найвищому рівні.

Представники російського командування і влади включно з Герасимовим і самим Путіним брехали про ситуацію на Куп'янському напрямку неодноразово.

Наприкінці серпня Герасимов доповідав про нібито захоплення росіянами половини Куп'янська, тоді як вже у жовтні Путін заявляв про контроль над більшою частиною міста. Згодом російське командування почало говорити про "оточення" 5 тисяч українських військових у Куп'янську та на березі річки Оскіл.

Вже в кінці листопада Герасимов заявив про повне захоплення Куп'янська. Водночас Путін "оточив" 3,5 тисяч українських воїнів на березі Осколу.

У грудні 2025 року та у січні 2026 року Герасимов та командувач Західного угруповання військ Росії генерал-полковник Сергій Кузовльов звітували про нібито "звільнення" населених пунктів біля Куп'янська. У квітні також з'явились заяви про "знищення" українських сил на східному березі річки Оскіл, хоча про їхнє "оточення" повідомляли ще за пів року до цього.

Цікаво, що навіть російські пропагандистські воєнкори неодноразово критикували російське командування за брехню щодо ситуації навколо Куп'янська.

Поки російські генерали вигадували собі нові "успіхи" на фронті Сили оборони здебільшого звільнили Куп'янськ та провели там зачистку, ліквідувавши залишки російських загарбників. Ці дані мають офіційне підтвердження, в тому числі і аналітиків ISW.

Серед російських пропагандистів почали лунати обурення через перебільшення успіхів армії Росії, оскільки це призводить до нових втрат серед військових. В ISW вважають, що російське командування може вимагати активізації атак, аби підтвердити заявлені на картах "успіхи".

Диктатор вірить, що скоро "дотисне" Україну

Окрім реакції російських "воєнкорів", в ISW відзначають ще один наслідок перебільшених звітів російського командування про "просування" на фронті. Такі доповіді можуть створювати у Путіна хибне враження, що поставлених цілей можна досягти у найближчій або середньостроковій перспективі, попри загальне зниження бойової ефективності Росії у 2026 році.

Видання Financial Times із посиланням на власні джерела писало, що Путін впевнений, що російські війська можуть захопити всю Донецьку та Луганську області до осені 2026 року, після чого він має намір посилити свої територіальні вимоги.

У ISW підрахували, що від початку 2026 року і до середини травня російські війська на Донеччині просувалися зі швидкістю 2,63 квадратного кілометра на день. Порівняно із 2025 роком темпи просування ворожих військ значно сповільнилися.

Незрозуміло, коли російські війська зможуть – якщо взагалі зможуть – захопити решту регіону з такими повільними темпами просування,

– підкреслюють аналітики.

Російське військове командування, можливо, намагається намалювати кращу картину просування Росії, щоб приховати справжнє зниження темпів просування.

Російське військове командування, ймовірно, регулярно показує Путіну такі перебільшені карти, формуючи його хибне уявлення про лінію фронту та масштаби просування Росії та, ймовірно, змушуючи його висувати дедалі нереалістичніші вимоги,

– пояснили аналітики.

Зауважимо, за останню добу ситуація на фронті дещо змінилась. Українські сили мають успіхи на Великобурлуцькому та Олександрівському напрямках. Оборонці звільнили Одрадне та прилеглі райони на Харківщині.

Водночас на Куп'янському, Боровському, Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках російські загарбники не досягли результатів.